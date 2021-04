Wolgast

Da war ein großer Schutzengel unterwegs: Am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr brannte kurz vor der Wolgaster Peenebrücke plötzlich während der Fahrt das Auto eines 86-Jährigen, der auf der B 111 in Richtung Wolgast unterwegs war. Binnen weniger Sekunden stand das Fahrzeug, ein Seat Ateca, komplett in Flammen.

Das Fahrzeug wurde von mehreren Feuerwehren gelöscht. Zuerst traf die Freiwillige Feuerwehr Wolgast ein. Auch die Banneminer und die Trassenheider Wehr waren vor Ort. „Insgesamt befanden sich 26 Kameraden im Einsatz. Alarmiert wurden wir 9.28 Uhr, 10.45 Uhr haben wir den Einsatz für beendet erklärt“, sagt Wolgasts Wehrführer Andreas Kycia.

Nahe der Peenebrücke brannte am Dienstagvormittag ein Seat aus. Quelle: Tilo Wallrodt

Die schwarzen Rauchschwaden des brennenden Autos waren kilometerweit zu sehen. So berichteten Fahrzeugführer aus Zempin und Zinnowitz, dass sie zunächst an den Brand einer Mülldeponie dachten, als sie die dunklen Schwaden aufsteigen sahen. „Das Auto stand auch wirklich sofort in Vollbrand“, berichtet Andreas Kycia.

Der 86-jährige Fahrer reagierte zwar geistesgegenwärtig und brachte den Wagen sofort zum Stehen. Er selbst verließ unbeschadet das Fahrzeug. Dennoch erlitt der Mann einen Schock, als er sein brennendes Auto. Er kam vorsorglich zur Untersuchung ins Wolgaster Kreiskrankenhaus.

Nach Aussage von Polizeisprecherin Kathrin Kleedehn wird nach jetzigem Stand von einem technischen Defekt des Fahrzeugs ausgegangen. Der Sachschaden des relativ neuwertigen Autos wird mit 20 000 Euro angegeben.

Während der Löscharbeiten war die B 111 voll gesperrt. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen auf viele Kilometer – auf dem Festland standen die Fahrzeuge bis hinter Lühmannsdorf, auf der Insel bis Koserow. Ab 11.30 Uhr rollte es dann wieder, die Polizei leitete immer wechselseitig am ausgebrannten Fahrzeug vorbei.

Von Cornelia Meerkatz