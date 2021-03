Wolgast

Eine 20-Jährige ist am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in der Ruine des ehemaligen Nordback-Gebäudes sechs Meter in die Tiefe gefallen. Sie war auf dem Rückweg vom Dach aus dem Gebäude und hatte ein Loch übersehen, in das sie dann gestürzt war. Ihre beiden Begleiter, eine 26-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann, hatten daraufhin sofort die Rettungskräfte alarmiert.

Wie die Polizei mitteilte, waren die drei Deutschen illegal in das Gebäude eingedrungen, indem sie durch den Zaun gekrochen waren. Anschließend kletterten sie auf das Dach der Ruine in der Karriner Straße im Wolgaster Industriegelände. Kurz vor 17 Uhr gingen sie gemeinsam wieder vom Dach herunter. Die 20-jährige Frau, die dabei in die Tiefe stürzte, erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin nach Greifswald geflogen.

Die verunglückte 20-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Medizin nach Greifswald geflogen. Quelle: Tilo Wallrodt

Kletterer wollten Sonne auf dem Dach genießen

Laut Polizei kann nach gegenwärtigen Erkenntnissen ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Nach Befragungen der beiden Zeugen des Unfalls und zum Motiv der Dachkletterei wurde angegeben, dass alle zusammen die Sonne auf dem Dach der Ruine genießen wollten.

Anwohner und auch alte Wolgaster sagen, dass es nur eine Frage der Zeit gewesen sei, bis es zu einem Unfall kam. Denn das völlig desolate Gebäude ist bereits seit längerer Zeit besonders für jüngere Leute ein großer Anziehungspunkt. In der Ruine werden Fotoaufnahmen für Instagram und andere soziale Netzwerke gemacht. Das Ruinenshooting ist total in – sie beweisen aus ihrer Sicht Mut, wenn sie in baufälligen Gebäuden in die Höhe klettern. Dass sie sich dabei großer Gefahr aussetzen, stört kaum jemanden. „Hier ist an manchen Tagen ein Betrieb wie zu Zeiten, als im Gebäude noch Brot und Brötchen gebacken wurden. Das sind niemals alles Einheimische“, meint eine Anwohnerin, die nicht genannt werden will.

Zwei Frauen und ein Mann waren am Sonntag illegal auf das Dach der Nordback-Ruine geklettert. Quelle: Tilo Wallrodt

Sie ist überzeugt, dass die Fans des baufälligen Gebäudes aus dem schlimmen Sturz in die Tiefe keine Lehren ziehen werden. Die Dachkletterei werde wegen der Aussicht nicht weniger werden, meint sie.

Gebäude hat keinen Besitzer

Das Gelände samt Gebäude gehört nach Aussage von Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) niemandem. Es ist herrenlos. „Das gibt es in der Bundesrepublik tatsächlich“, sagt er. Im April 2006 wurde wegen wirtschaftlicher und hygienischer Missstände die Backwarenproduktion an diesem Standort eingestellt. Seitdem gammelt das Haus vor sich hin. Die Gesellschaft, der das Areal gehörte, kümmerte sich nicht. Weil es erhebliche Außenstände gab, leitete damals der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast die Zwangsversteigerung ein.

Der Meistbietende habe damals den Zuschlag erhalten. Er hat aber diesen Zuschlag nie angenommen. Eine Rückabwicklung sei auch nicht möglich gewesen, weil es die einstigen Eigentümer auch nicht mehr gab, die Gesellschaft hatte sich aufgelöst. „Damit gelten seitdem Grundstück und Gebäude als herrenlos“, so der Bürgermeister. Es habe sich auch nie ein Interessent bei Gericht gemeldet, der das Areal haben wollte. „Aus gutem Grund“, mutmaßt Weigler, „denn auf dem Gelände befindet sich jede Menge Sondermüll. Eine Entsorgung samt Abriss würde sehr teuer.“

Zaun wird immer wieder zerstört

Große Löcher im Zaun zeugen davon, dass hier immer wieder illegal eingedrungen wird. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Stadt hat mittlerweile das Gelände mit Maschendraht eingezäunt. Doch seitdem der Zaun da steht, gibt es fast täglich mutwillige Zerstörungen, werden Löcher in den Zaun geschnitten oder ganze Abschnitte niedergetrampelt, damit man ins Gebäude kommt. „Wir könnten fast täglich Zaunreparaturen durchführen. Dabei gehört uns dort nichts“, sagt der Bürgermeister.

Wer daher unbefugt ins Gebäude eindringe und dort dann Schaden erleide, etwa durch einen Sturz in die Tiefe, kann niemanden dafür zur Verantwortung ziehen. Jeder müsse selbst wissen, was er tue, wenn er sich derart in Gefahr begebe und in einem maroden Gebäude oder auf Dächern herumturne.

Von Cornelia Meerkatz