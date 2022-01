Wolgast

Fassungslosigkeit, Entsetzen, Wut – Jeannette Piehler, Leiterin der DRK-Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Wolgast, der größten der Stadt, kann es immer noch nicht fassen. Unbekannte haben in der Silvesternacht, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, mehrere Räume der Kita und den Keller unter Wasser gesetzt.

Dazu legten sie in zwei Duschen die Duschköpfe auf den Fußboden und richteten diese mit dem Strahl zur Wand aus, dann drehten sie das heiße Wasser voll auf. Am Neujahrstag löste gegen 10 Uhr am Vormittag die Brandmeldeanlage in der Kita wegen des heißen Wasserdampfes Alarm aus. Eine Erzieherin schaute nach dem Rechten – und glaubte, ihr bleibt das Herz stehen, als sie sah, was passiert war.

Wasser stand fünf Zentimeter hoch in den Räumen

Sie alarmierte die Kita-Leiterin und den Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, Thomas Pohlers. Schnell war Jeannette Piehler zusammen mit Mann und Sohn vor Ort, ebenso der DRK-Chef und zwei weitere Kolleginnen mit ihren Ehepartnern sowie der Hausmeister. „Das Wasser patschte nur so, als wir in beiden Gruppenräumen umherliefen. Es stand fünf Zentimeter hoch und die Möbel waren alle aufgequollen. An den Wänden und den Decken lief Wasser runter, Tapeten lösten sich schon und auf den Fluren war es wegen des Wasserdampfes heiß und feucht“, berichtet die Kita-Leiterin.

Fünf Zentimeter hoch stand das Wasser in den beiden Gruppenräumen für die Krippen- und die Kindergartenkinder. Quelle: Thomas Pohlers

Dienstjubiläum mit bitteren Tränen begangen

Wenn sie sich die Fotos auf dem Handy anschaut, muss sie schlucken. „Wer tut so was und nimmt Kindern den vertrauten Platz, an dem sie sich wohl und geborgen fühlen?“, fragt Piehler, die seit vergangenem März die Kita leitet. Dann setzt sie sichtlich bewegt nach: „Der 1. Januar war der Tag, an dem ich mein 30-jähriges Dienstjubiläum hatte. Doch statt mich zu freuen, weil ich den tollsten Job der Welt habe und mir die Kinder jeden Tag aufs Neue das Herz aufgehen lassen, stand ich in der Ecke und habe bitterlich geweint. Es sind Verbrecher, die so was tun.“

Der wichtigste Mann nach dem Wasserschaden: Hausmeister André Köhler hat bereits den gesamten Bodenbelag in beiden Gruppenräumen entfernt. Quelle: Tilo Wallrodt

Dass sie den Neujahrstag dennoch halbwegs überstanden hat, verdanke sie ihren Kolleginnen und dem Chef sowie ihrem Mann und dem Sohn. Letzterer ist Feuerwehrmann in Hamburg. „Der hat sofort strukturiert gedacht und gesagt, was zu tun ist. 1. Polizei rufen, 2. loslegen mit dem Aufsaugen und Aufwischen des Wassers. Wir haben alle miteinander stundenlang geschuftet und schon nach kurzer Zeit gesehen, welcher riesige Schaden hier angerichtet worden ist“, sagt Jeannette Piehler.

Schaden wird wohl sechsstellig werden

André Köhler, der Hausmeister, hat mit den anderen Männern die klitschnassen Teppiche nach draußen getragen und das aufgequollene Mobiliar. Die Wickelkommode für die Krippenkinder war gerade neu angeschafft. Zeichnungen der Kinder, Dokumente der Erzieherinnen – alles nicht mehr zu gebrauchen, weil es sich durch die Nässe aufgelöst hat. Unter den Tapeten hatten sich schon am 1. Januar dicke Wasserblasen gebildet.

In beiden Bädern, in denen die Duschen aufgedreht wurden, hängen bereits die Tapeten von den Wänden. Quelle: Tilo Wallrodt

DRK-Chef Thomas Pohlers geht von einem sechsstelligen Schaden aus. Denn selbst an Tag 3 nach Entdecken des Wasserschadens und intensivem Lüften und ständigem Auftrocknen tropft es noch von den Decken. Selbst aus der Gitarre im Krippenraum läuft Wasser. „Was geht in solchen kranken Hirnen vor? Haben die zu viel Weihnachtsfilm mit Kevin und den feuchten Banditen geguckt?“, fragt er. Jeannette Piehler und ihre 31 Kolleginnen und Kollegen jedenfalls sind über diese gewaltige kriminelle Energie entsetzt. Und sie fragen sich nun, ob womöglich Schimmelbildung die Folge dieser ebenso sinnlosen wie schlimmen Tat die Folge sein wird.

Krippenkindern wurde ihr Nestchen genommen

In dieser Dusche wurde der Duschkopf auf den Fußboden gelegt und auf die Wand gerichtet. Anschließend wurde das heiße Wasser aufgedreht. Quelle: Tilo Wallrodt

Doch nicht nur sie: Am Montagmorgen klingelt unentwegt das Telefon der Leiterin. Besorgte Eltern wollen wissen, ob sie ihre Kinder überhaupt in die Einrichtung bringen können. Piehler kann sie beruhigen. Schnell wurde in der Kita alles umgeräumt, so dass die betroffenen 15 Kindergartenkinder nun im kleinen Saal einen vorübergehenden Gruppenraum finden. Für die zwölf Krippenkinder war es nicht ganz so einfach. „Sie sind an ihre vertraute Umgebung gewöhnt. Es ist ihr Nestchen, das plötzlich nicht mehr da ist“, schildert die Kita-Chefin. In den kommenden Wochen werden die Kleinen nun im Erzieherraum untergebracht sein. Ihre Erzieherinnen wollen es ihnen so gemütlich wie möglich machen.

In der DRK-Kindertagesstätte ,,Anne Frank“ in Wolgast wurden durch Einbrecher mehrere Räume und der Keller unter Wasser gesetzt. Die Täter hebelten ein Fenster aus und gelangten so ins Gebäude. Quelle: Tilo Wallrodt

Auf Facebook und in anderen sozialen Medien schlägt der Einbruch und seine Folgen hohe Wellen: Susann Ganze etwa schreibt: „Unglaublich!! Wie kann man nur so gehässig sein und Kindern etwas wegnehmen und kaputt machen wollen!!! Ich hoffe, die Einbrecher werden gefasst!!!“ Felix Rubach fordert, dass die Täter, so sie gefasst werden, das Gebäude selbst trockenlegen.

Kripo hat Spuren gesichert

Auch das Team der Kita „Anne Frank“ hofft, dass die Täter möglichst schnell gefasst und hart bestraft werden. „Das hat hier mit einer Mutprobe nichts mehr zu tun“, sagt Thomas Pohlers. Die Kripo hat etliche Spuren sichergestellt, darunter Fingerabdrücke und Fußspuren. Allerdings erschwert der Dauerregen der vergangenen Tage die Ermittlungsarbeit. „Wenn die Täter noch einen Funken Ehrgefühl besitzen, sollten sie sich stellen“, fordert der DRK-Chef.

Zwei Gruppenräume können vorläufig nicht genutzt werden. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich bei der Polizei Wolgast unter Tel. 038362520, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internetportal www.polizei.mvnet.de zu melden. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Kita „Anne Frank“ hat nicht das erste Mal mit Wasserschäden in Größenordnungen zu tun: 2010/11, als das Gebäude grundlegend saniert wurde, kam es zu einem Wassereinbruch durch Starkregen, weil die Baufirma das Dach während der Bauarbeiten nicht ordentlich gesichert hatte. Starker Wind zerstörte die Plane und es regnete damals ins Gebäude. Im Jahr 2018 kam es durch Schweißarbeiten auf dem Dach zu einem Schwelbrand, Kinder und Erzieher mussten evakuiert werden. Um die Glutnester zu löschen, musste die Feuerwehr gewaltige Mengen Löschwasser einsetzen – wieder war das Gebäude nass.

Gutachter muss umfangreich prüfen

Nun also ein Einbruch und das Unter-Wasser-Setzen von Räumen. Diesmal ist allerdings auch der Kriechkeller, durch den die Heizungsrohre verlaufen, betroffen. „Es stinkt dort durch die Nässe fürchterlich und der Gestank zieht ins Haus. Deshalb mussten wir jetzt erst mal alle Zugänge zum Keller schließen. Ich bin nur froh, dass die Nässe unsere Heizung nicht in Mitleidenschaft gezogen hat“, sagt Thomas Pohlers.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie Jeannette Piehler hofft er, dass das Kita-Gebäude bald wieder trocken ist. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, muss sich noch zeigen. Denn erst wenn der Gutachter alles akribisch geprüft und untersucht hat, kann zur genauen Schadenshöhe und den erforderlichen Baumaßnahmen Genaues gesagt werden.

Auch am dritten Tag nach dem Einbruch mit Unter-Wasser-Setzen von Gruppenräumen ist an den Decken noch die enorme Feuchtigkeit zu sehen. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Polizei geht jedenfalls davon aus, dass der Schaden mehrere zehntausend Euro beträgt. Daher sucht sie auch dringend Zeugen. Diese sollen sich bei der Polizei Wolgast, Tel. 038362520, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internetportal www.polizei.mvnet.de melden.

Von Cornelia Meerkatz