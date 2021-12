Wolgast: Fast 2000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo

Wolgast

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut“, skandierten wieder viele am Mittwochabend in Wolgast, nachdem der Demonstrationszug um 19.15 Uhr der Kronwiekstraße startete. Der Protest in Wolgast reist seit Wochen nicht ab. Auf dem Hafenvorplatz versammelten sich diesmal laut Polizei knapp 2000 Menschen (vor einer Woche waren es noch 1700 Demonstranten gewesen) – darunter viele Eltern mit Kindern, um gemeinsam gegen die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und gegen eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Viele der Demonstranten kamen von der Insel Usedom, aus Wolgast, Anklam und Greifswald.

Bevor sich der Demo-Zug in Bewegung setzte, um über Fischer-, Bahnhof- und Feldstraße zur B 111 und Hufelandstraße und von dort über die B 111 zurück zum Hafen zu ziehen, ergriffen zahlreiche Redner das Wort. Zu ihnen gehörte auch Dr. Jens Wildberg, vom Veranstalter angekündigt als ehemaliger Heringsdorfer Klinikchef. Wildberg sprach vom „Geist der Angst. Wir haben eine gute Basis des friedlichen Zusammenlebens aufgebaut, die jetzt zerstört wird. Es geht hier um friedlichen Widerstand. Wir dürfen auf keinen Fall gewalttätig werden, seid friedlich“, rief er in die Menge.

Viele Demonstranten halten sich nicht an Maskenpflicht

Auch diesmal begleitete die Polizei den Protest. Laut Einsatzleiter Polizeidirektor Gunnar Mächler waren rund 130 Beamte im Einsatz. Mächler lobte die Versammlungsleitung: „Sie sind bemüht, die Auflagen umzusetzen“, so Mächler. Allerdings hielten sich während der Demo am Hafenvorplatz noch beim Marsch durch die Stadt viele nicht an die Maskenpflicht.

Unter den Teilnehmern war auch Alexander Schwarze aus Pulow, der nicht nur Woche für Woche in Wolgast dabei ist, sondern auch anderenorts. „Man hat die Intensivbetten abgeschafft und will die Schuld nun den Ungeimpften zuschieben. Die kritische Stimmung ist die Konsequenz.“ Sein Nachbar, Andreas aus Lassan, meint nur: „Egal ob ungeimpft oder geimpft, man sollte alle Leute respektieren.“

Von Henrik Nitzsche