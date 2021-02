Der Innungsobermeisterin des Friseurhandwerks reicht es. Falls die körpernahen Dienstleistungen am 1. März im Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht öffnen dürfen, wollen Friseure und Kosmetiker am Donnerstag in Greifswald demonstrieren. Schon am Donnerstag will sie Klage vor dem Verwaltungsgericht einreichen.