Ein Mann wurde vergangene Woche tot in einer Wolgaster Gartenlaube gefunden. Sein Hund, ein großer Herdenschutzhund, lebt jetzt im Wolgaster Tierhof, muss aber schnell vermittelt werden. Denn ist er erst mal erwachsen und sein Schutzinstinkt ausgebildet, lässt er neue Menschen nicht mehr an sich ran.

Bonny ist eine junge Herdenschutzhündin. Sie lebte bei einem Mann in einer Gartenlaube in der Wolgaster Sparte „Belvedere“. Jetzt ist sie im Tierhof Wolgast untergebracht. Vereinsvorsitzender Hartmut Blunk hält das kräftige Tier an der Leine. Quelle: Cornelia Meerkatz