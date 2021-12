Wolgast: Messer und Schlagschutzhandschuhe bei Corona-Demo sichergestellt

Wolgast

3000 Menschen demonstrierten am Mittwochabend in Wolgast gegen geltende Coronamaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht. Der größte Teil davon hielt sich trotz mehrfacher Aufforderung der Polizei nicht an die vorgeschriebene Maskenpflicht. Nach Ende der Veranstaltung und damit nach Redaktionsschluss teilte die Polizei mit, dass es zudem mehrere Vorfälle gab, bei denen die Polizei eingreifen musste.

Bei einem Teilnehmer wurde eine zunächst eine Flagge sichergestellt, weil sie einer Reichskriegsflagge ähnelte. Eine Prüfung ergab, dass es sich dabei aber nicht um eine solche Flagge handelte. Der Teilnehmer erhielt nach Ende der Veranstaltung die Flagge wieder ausgehändigt.

Zwei Polizisten durch Demonstranten verletzt

Bei einem anderen Teilnehmer wurden Schlagschutzhandschuhe sichergestellt. Während die Identität dieses Tatverdächtigen festgestellt werden sollte, kam es zu Solidarisierungseffekten durch eine größere Personengruppe, sodass sich der Mann aus der polizeilichen Maßnahme befreien und dieser entziehen konnte. Bei der Befreiungsaktion wurden zwei Einsatzbeamte durch Schläge und Tritte an Hand und Hinterkopf leicht verletzt.

Später konnte die Person erneut im Aufzug festgestellt werden. Sie wurde von Polizeikräften identifiziert, angesprochen und von der Versammlung ausgeschlossen. Zudem wurden bei der Person zwei mitgeführte Messer festgestellt und beschlagnahmt. Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Versammlungs- und Waffengesetz wurden eingeleitet.

Ein Teilnehmer der Versammlung fühlte sich durch die Maßnahmen der Polizei in diesem Zusammenhang in seiner körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt und erstattete Anzeige gegen eine Polizistin. Der Sachverhalt wird geprüft.

Außerdem wurde während der Eröffnungs- und besonders während der Abschlusskundgebung Pyrotechnik abgebrannt.

Die Polizei wird die Vorfälle auswerten.

Von Cornelia Meerkatz