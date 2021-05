Wolgast: Nimmt der Traditionssegler „Weisse Düne“ aus Protest Kurs auf Holland?

Wolgast

Sind die Tage der „Weissen Düne“ in Wolgast gezählt? Jane und Detlef Bothe, die Inhaber des Topsegelschoners, tragen sich mit dem Gedanken, ihren angestammten Liegeplatz im Wolgaster Stadthafen zu verlassen und nach Holland zu gehen. Schuld daran ist die Coronapolitik der Landesregierung von MV. „Wir fühlen uns einfach nur verarscht“, gebraucht die Kapitänin drastische Worte.

Seit siebeneinhalb Monaten sind die Bothes mit ihrem Schiff wie viele andere touristische Unternehmen wegen der Corona-Pandemie und des damit einher gehenden Lockdowns zum Nichtstun verdammt. Seit Mitte März hoffen sie darauf, dass es aus Schwerin ein Öffnungsszenario für sie gibt. „Doch egal, welche Landesverordnung beschlossen wurde, die touristisch affinen Bereiche wie die Binnenschiffahrt wurden einfach immer ausgeblendet“, resümiert Detlef Bothe.

Noch kein Termin für den Start

Auch jetzt, Ende Mai, gibt es noch keinen Termin, wann die Fahrgastschiffahrt loslegen kann. „In allen Verordnungen steht immer nur, dass Fahrgastschiffe nicht fahren können. Keine Silbe davon, wann es losgehen könnte. In der jüngsten Landesverordnung ist festgeschrieben, dass wir bis 17. Juni nicht ablegen dürfen. Das heißt, dass wir auch den Juni abbuchen können“, sagt ein verbitterter Detlef Bothe. Denn wie in allen Branchen bedarf es auch in der Binnenschifffahrt eines mehrwöchigen Anschubs, damit es auf Hochtouren läuft.

Die „Weisse Düne“ hat zehn Jahren ihren Liegeplatz im Wolgaster Stadthafen. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Bothes denken daran, dass im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt Ende Mai die „Weisse Düne“ zumindest in die Saison gestartet war. „In diesem Jahr müssen wir schon zweieinhalb Monate Saisonausfall hinnehmen“, so die Schiffseigner und bekennen dann: „Uns geht schlicht das Geld aus, denn wir sind wegen der Pandemie-Verluste ja schon ohne jegliches Polster in dieses Jahr gestartet“, erklärt Kapitänin Jane. Dabei wollte das Paar am 14. Juni ordentlich feiern, weil sie dann ihr Schiff zehn Jahre besitzen.

Gäste wollen endlich mit dem Schiff auf Törn

Jetzt im Mai und Juni, so die 49-Jährige, würden besonders Hochzeitsgesellschaften, Firmen und Busveranstalter Törns buchen. Aber alles sei weggebrochen. „Wir haben Gäste, die wollen auf unserer ’Weissen Düne’ ihre Hochzeit feiern. Sie haben schon dreimal das Fest verschoben. Nur wenn das so weitergeht, verlieren wir sie wie viele andere Gäste“, so Jane Bothe. Sie ist erbost, dass man sie kein Geld verdienen lässt. „Eine Frau Schwesig interessiert es nicht, dass wir keinen Cent verdienen, aber jede Menge ausgaben haben. Als Ministerpräsidentin wird ja jeden Monat pünktlich mit Steuergeld bezahlt.“

Dann zählt sie auf, welche laufenden Kosten trotz des Lockdowns bestritten werden müssen, um das Schiff zu unterhalten: 15000 Euro koste die Versicherung, mehrere tausende Euros gehen immer für die verschiedenen technischen Überprüfungen drauf, das jährliche Erneuern des Tauwerks koste ebenfalls mehrere Tausend Euro. Außerdem mussten sie für 5000 Euro eine Satellitenkennung (AIS) installieren. „Es sind immer vierstellige Beträge, die wir bezahlen müssen. Aber wir besitzen keine Gelddruckmaschine, wir müssen die erforderlichen Summen mit dem Schiff erarbeiten. Zudem das Polster für die Wintermonate, in denen wir nicht fahren können.“ Und sie bräuchten nach ihren Worten immer so 80 000 bis 100 000 Euro als Reserve, falls an dem alten Schiff Technik wie etwa der Diesel ausfalle. „Diese Summen schenkt man uns nicht, die müssen wir verdienen“, so die Schiffseigner.

Blick in die Takelage der „Weissen Düne“. Quelle: Tilo Wallrodt

Verbitterung macht sich breit

Sie würden gerne arbeiten, denn sie hätten sich mit der über 100 Jahre alten „Weissen Düne“ ja einen Lebenstraum erfüllt. „Aber nur immer zu hören, was nicht geht, das verbittert und macht depressiv. Wir gehen doch verantwortungsbewusst mit der Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter um“, mahnt Jane Bothe. Sie verstehe nicht, dass man sie nicht auch wie Restaurants derzeit Außengastronomie machen lasse. „Die Gäste können an Deck sitzen, etwas essen und trinken und den Törn genießen. Mehr frische Luft aus allen Richtungen als oben an Deck geht doch gar nicht“, meint sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den Augen der Kapitänin und ihres Mannes haben die Entscheider in Schwerin keine Ahnung, in welche existenzielle Not sie Unternehmer bringen. „Wir sind ein Zwei-Mann-Betrieb und haben drei Auszubildende. Während des Lockdowns konnten sie drei Monate nicht zur Berufsschule gehen. Aber sie sind gut und wir wollen, dass sie was lernen“, sagt Detlef Bothe. Gerade hätten sie einen ihrer Lehrlinge übernommen, aber coronabedingt sofort in die Kurzarbeit schicken müssen, so der 52-Jährige.

„In Holland weiß man Tradition zu schätzen“

Es sei nur noch zermürbend, so ohne Perspektive in der Fahrgastschifffahrt leben zu müssen. Deshalb auch die Gedanken, mit dem Schiff nach Holland zu gehen. „Dort weiß man Tradition noch zu schätzen, auch unter Coronabedingungen.“ Dennoch: Es ist unübersehbar, dass Jane und Detlef Bothe an Wolgast und Vorpommern hängen. „Die Stadt Wolgast mit dem Bürgermeister hilft uns im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Unterstützung kommt auch vom Unternehmerverband Vorpommern. Aber es reicht eben nicht, wir müssen Umsatz erzielen. Denn ohne Umsätze sind wir nicht förderfähig“, bringt es Jane Bothe auf den Punkt. Und die Coronahilfe von 9000 Euro, die sie bekommen haben, reiche nicht siebeneinhalb Monate zum Leben und stehe in keinem Verhältnis zu den zu bestreitenden Ausgaben.

Und so beantworten Jane und Detlef Bothe die Frage, ob die „Weisse Düne“ in Wolgast bleibe, nicht endgültig. „Wir lieben diese Ecke von MV und fühlen uns seit zehn Jahren hier wohl. Aber wir waren immer Weltenbummler. Wenn sich nicht bald etwas tut, machen wir die Taue los und segeln nach Holland.“

Von Cornelia Meerkatz