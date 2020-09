Während andere Werften in Mecklenburg-Vorpommern am Kämpfen sind, ist die zur Bremer Lürssen-Gruppe gehörende Peene-Werft in Wolgast sowohl im Neubau- als auch im Reparaturbereich gut ausgelastet. Gerade wird an dem Küstenpatrouillenboot „Bayreuth“ der Bundespolizei See gearbeitet.