Wolgast: Stadt koordiniert jetzt für alle Impfwilligen ab 80 Termine

Wolgast

Für alle über 80-Jährigen aus Wolgast und allen weiteren Orten des Amtes am Peenestrom, die geimpft werden wollen, aber noch keinen Termin bekommen haben, ist Hilfe in Sicht. Ab Dienstag, den 6. April, übernimmt die Stadt die Koordination der Impftermine über die Wolgast-Info unter der Telefonnummer 03836 / 60 01 18. Das Telefon ist nach Ostern montags bis freitags von 9 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr besetzt. Angegeben werden müssen Name und Anschrift, die Telefonnummer und, so vorhanden, eine E-Mail-Adresse.

Hintergrund dieser Aktion ist die Tatsache, dass in den zurückliegenden Tagen im Greifswalder Impfzentrum zahlreiche Impfdosen übrig blieben, weil vereinbarte Termine nicht eingehalten wurden. Da die Impfhotline des Landes nach wie vor überlastet ist und es nicht gelingt, für eine Terminabsage schnell Ersatz zu beschaffen, hat sich jetzt das Amt am Peenestrom nach Aussage von Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) als Helfer angeboten.

Das Amt am Peenestrom erstellt aus den Anrufern eine Liste von Impfwilligen. Diese Liste wird täglich ans Greifswalder Impfzentrum übermittelt. Wenn sich dann am Nachmittag herausstellt, dass Impfdosen noch frei sind, weil der/die zu Impfende nicht erschienen ist, ruft das Impfzentrum entsprechend der Liste die aufgeführten Bürger an und fragt, ob sie kurzfristig einspringen können, erläutert der Bürgermeister.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit sollen vielen alten Menschen Telefonate erspart werden, wo sie nur in einer Warteschleife landen oder gar nicht bis zu einem Gesprächspartner vordringen. Es können sich daher alle Einwohner des Amtes am Peenestrom ab 80 Jahre und älter unter der angegebenen Nummer der Wolgast-Info melden. Achtung: Es gibt nur diese eine Telefonnummer. Falls besetzt sein sollte, bitte gedulden und es erneut versuchen.

Telefonnummer zur Koordination der Impftermine für ältere Bürger des Amtes am Peenestrom: 03836 / 60 01 18.

Von Cornelia Meerkatz