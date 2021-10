Weil an mehreren Stellen rund um Wolgast gebaut wird, müssen sich Kraftfahrer in Geduld üben und Zeit mitbringen. Am Montag staute es sich auf der B111 bis Lühmannsdorf. Einige Autofahrer glaubten der Verkehrsverstopfung zu entkommen, indem sie über den Ortsteil Pritzier auf die L 26 fuhren – vergeblich.