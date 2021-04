Wolgast macht’s vor: Stadt organisiert mit Hausarzt ab Montag zusätzliche Impftermine

Wolgast

Das ist bisher einmalig in MV: Wolgast gibt Gas, damit Bürger der Stadt und des Umlandes schneller geimpft werden. „Wir haben uns zusammengetan und eine Impfallianz geschmiedet. Denn je schneller die vielen willigen Bürger geimpft sind, umso schneller lässt sich die Pandemie in den Griff bekommen und ein Stück Freiheit zurückgewinnen“, sagt Allgemeinmediziner Dr. Gero Kärst.

Der Wolgaster Allgemeinmediziner Dr. Gero Kärst impft ab kommender Woche noch mehr Menschen. Quelle: privat

Und so funktioniert das zusätzliche Impfen: Dr. Gero Kärst hat sich bereit erklärt, neben dem ihm zugeteilten Impfdosen täglich weitere Impfungen mit andernorts übrig gebliebenen Impfdosen vorzunehmen. Dazu teilt er der Stadt täglich mit, in welchem Zeitfenster ihm zusätzliche Impfungen möglich sind.

Stadt übernimmt Koordinierung der zusätzlichen Termine

Die Stadt Wolgast wiederum übernimmt die logistische Koordinierung der Termine: Impfwillige der Prioritätengruppe 2 (Menschen über 60 Jahre), die noch nicht dran waren, und der Prioritätengruppe 3 – etwa Lehrer/Lehrerinnen, Erzieher/Erzieherinnen, Mitarbeitende bei Pflegediensten, auch Polizisten/Polizistinnen und Verwaltungsmitarbeiter, können sich ab Montag unter der Telefonnummer der Tourismusinformation Wolgast, Tel. 03836/60 01 18, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr anmelden.

Bei der Anmeldung wird dem Impfwilligen sofort mitgeteilt, zu welcher Uhrzeit er sich in der Praxis von Dr. Kärst in der Wolgaster Wilhelmstraße einzufinden hat. Mitzubringen sind Personalausweis, Chipkarte und Impfpass und, sofern vorhanden, der Medikamentenplan.

Apotheker schafft übrig gebliebenen Impfstoff heran

Das Heranschaffen der übrig gebliebenen Impfdosen, die Dr. Kärst täglich zusätzlich verimpfen wird, übernimmt Apotheker Thomas Beier. Für die kommende Woche sind bereits 300 zusätzliche mRNA-Impfdosen avisiert. Damit können an die 1800 Menschen geimpft werden. „Ich bin sehr froh, dass es uns gemeinsam gelungen ist, vielen wartenden Bürgern auf diese Weise schneller zu einer Impfung zu verhelfen“, sagt Gero Kärst.

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) betont, dass an dieser Option, die keine andere Stadt in MV bietet, schon längere Zeit gearbeitet wurde. „Wenn in unser aller Leben wieder Normalität einziehen soll, muss das Impftempo erhöht werden. Und da nach wie vor Impfdosen übrig bleiben, wollte ich nicht tatenlos zusehen. Ich hoffe sehr, dass von unserem Zusatzangebot Gebrauch gemacht wird“, so Weigler.

Anmeldung für zusätzliche Impftermine: 03836/60 01 18 in der Zeit von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr.

Von Cornelia Meerkatz