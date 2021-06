Wolgast

Es war und ist ihr Traumberuf: Friseurin. Gudrun Gless, 64 Jahre alt, arbeitet seit 48 Jahren in diesem Beruf. Vor wenigen Tagen hatte sie gleich doppelt Grund zum Feiern – sie feierte ihr 40-jähriges Meisterjubiläum und ist seit 20 Jahren als Innungsobermeisterin in Vorpommern-Greifswald tätig. Für den Präsidenten der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild, und den Geschäftsführer der Handwerkskammer des Kreises, Robert Schultz, ebenso wie für Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) ein Grund, der noch immer voller Tatendrang steckenden Gudrun Gless zu gratulieren.

Die heutige Innungsobermeisterin erinnert sich noch gut daran, wie sie nach der 10. Klasse ihre Lehre begann. „Zuerst lernten wir bei Herrn Spiering ein halbes Jahr das Herrenfach – und zwar alles. Für mich war das eine grundlegende Erfahrung, von der ich mein gesamtes Berufsleben profitiert habe“, berichtet Gless. Danach wurden die Lehrlinge eineinhalb Jahre im Damenfach ausgebildet. Auch das beherrscht sie aus dem Effeff. Motto: Einmal Dauerwelle, immer Dauerwelle. „Das ist wie mit dem Fahrradfahren oder dem Schwimmen, das verlernt man auch nicht, wenn man’s kann“, sagt die erfahrene Friseurmeisterin.

PGH hatte 100 Mitarbeiter

1979, vier Jahre, nachdem sie in der damaligen Friseur-PGH ausgelernt hatte, begann sie ihre Meisterausbildung. „Da hat man bei mir offene Türen eingerannt, ich habe das wirklich gerne gemacht, wollte im Beruf ja vorankommen“, erinnert sich Gless. Über 100 Mitarbeiter hatte die PGH damals. „Die wurden auch gebraucht, denn unsere Friseurläden waren von morgens 6 Uhr bis abends 21 Uhr geöffnet, dazu jeden Sonnabend bis mittags“, berichtet sie. Es gab jede Menge zu tun und die Menschen sind häufiger als heute zum Friseur gegangen, lautet ihre Einschätzung.

Mit der Wende sei dann vieles den Bach runtergegangen, so Gless. 1992 wurde aus der PGH die Genossenschaft des Handwerks der Friseure e. G. Wolgast. Heute gibt es statt dutzender noch drei Friseurläden, die zur Genossenschaft gehören, mit neun Mitarbeitern. „Sieben davon sind Genossenschaftsmitglied und leider haben wir auch nur eine Meisterin, mich“, erklärt Gudrun Gless. Bemühungen, Meisternachwuchs zu finden, fruchteten bisher nicht. „Aber ich will ja noch ein bisschen arbeiten und vielleicht findet sich noch eine neue Meisterin“, meint Gless.

Auch bei den Haaren: Mode kommt immer wieder

Wenn sie die Frisuren von damals und heute anschaut, stellt sie fest, dass die Mode wiederkommt. Manches habe einen neuen Namen, aber handwerklich werde es wie zu ihren Lehrzeiten gemacht, so die Innungsobermeisterin. Erlebt hat sie in den zurückliegenden 46 Berufsjahren so allerhand: Am tollsten seien immer die Hochzeitsfrisuren gewesen, wobei das heutzutage ja große Kunst geworden sei. „Gerade Hochsteckfrisuren werden vorher geprobt, damit es der Braut dann auch wirklich gefällt und ihren Vorstellungen entspricht. Es soll ja ein ganz besonderer Tag werden, da muss alles perfekt sein“, sagt Gless.

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler gratulierte Gudrun Gless zu ihrem 40-jährigen Meisterjubiläum. Quelle: Cornelia Meerkatz

Große Kunst sei es auch immer, Kindern die Haare zu schneiden. Die einen wollen selbst mit Hand anlegen, die anderen wollen partout nicht still halten und wieder andere schreien und können sich gar nicht beruhigen. So einen Kandidaten aus Wolgast Nord hatte einst auch Gudrun Gless. Wie nur das Kind beruhigen und ihm auch noch einen passablen Haarschnitt verpassen? Die Meisterin hatte schließlich die rettende Idee – die Haare wurden auf der Straße geschnitten. Sozusagen unter großem Publikum. „Das gefiel dem Jungen und fortan kam er gern zu mir. Wir haben das ein paar mal gemacht und Straßenfriseur gespielt, dann ging es auch im Salon“, erinnert sich die Obermeisterin lachend.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und dann gibt es ja noch die „Haarunfälle“, die sie reparieren durfte bzw. musste. Wenn statt pink plötzlich die Haarpracht grün schimmert oder das kastanienrot gefärbte Haar dem Gatten doch nicht gefiel und es am nächsten Tag wieder blond aussehen soll, dann müsste man zaubern können, weiß sie.

Corona-Zwangsschließung soll nie wieder kommen

Was wünscht sich Gudrun Gless für die Zukunft? Sie muss nicht lange überlegen: „Die Corona-Zeit war für mich das Allerschlimmste. Monatelang geschlossen zu haben und zu Hause zu sitzen, macht depressiv. Ich liebe meine Kunden, die Beratung, das Gespräch, auch ein bisschen Klatsch und Tratsch. Ich möchte nicht wieder zwangsgeschlossen werden, denn Friseure waren nie ein Pandemietreiber. Das brauche ich nicht noch mal“, schießt es aus ihr heraus. Sie weiß sich dabei eins mit ihren Kolleginnen. Deshalb fordert Innungsobermeisterin Gudrun Gless auch die Abschaffung der Maskenpflicht beim Friseurbesuch. „Bei der jetzigen Inzidenz und dem weiter vorankommenden Impffortschritt ist das nicht mehr zu rechtfertigen. In anderen Bereichen geht es ja auch“, findet sie.

Dennoch: Trotz Corona ist ihr Handwerk das Schönste, dass sie sich vorstellen kann. „Weil man so schnell ein Ergebnis sieht und auch sofort mit der Reaktion der Kunden konfrontiert wird. Zum Glück lächeln die allermeisten nach meiner Arbeit ihr Spiegelbild an – ein Zeichen, dass ich nicht daneben lag“, so die Friseurmeisterin.

Von Cornelia Meerkatz