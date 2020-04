Wolken, Wind und viel Regen in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin/Rostock

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern wird in den kommenden Tagen regnerisch. Der Mittwoch wird tagsüber stark bewölkt mit leichtem Regen bei Höchsttemperaturen von 8 Grad Celsius, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Donnerstag ändere sich an den Wolken und dem Regen zunächst nichts, jedoch werde es windiger bei maximal 11 Grad. An der Ostseeküste sind zudem stürmische Böen möglich. Zum Abend hin lockern sich die Wolken dann leicht auf, so die Prognose. Am Freitag bleibt es jedoch voraussichtlich weiterhin größtenteils bewölkt und regnerisch.

Von dpa/RND