Wolken und Regen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Schwerin

In den kommenden Tagen wird es in Mecklenburg-Vorpommern regnerisch und bewölkt. Der Donnerstag startet mit vielen Wolken und immer wieder einsetzenden Schauern. Am Nachmittag kann es in einigen Gegenden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar Gewitter, unwetterartigen Regen und Hagel geben. Am Abend lockert es im Norden wieder etwas auf und es bleibt größtenteils trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad.

Auch am Freitag werden am Vormittag viele Wolken erwartet. Zwischenzeitlich kann es immer mal wieder regnen. Mit Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad kühlt es ein wenig ab. Nachts bliebt es weitestgehend trocken.

Wochenende auch bewölkt

Und auch der Samstag beginnt bewölkt und mit vereinzelten Regenschauern. Erst am Abend lockert es etwas auf. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad.

Von dpa/mv/RND