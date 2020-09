Wismar

Der Betreiber des Freizeitbades Wonnemar in Wismar ist insolvent. Die Interspa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart hat einen Insolvenzantrag in Eigenverantwortung gestellt. Als Grund nannte das Unternehmen unter anderem die Einbußen durch die Corona-Krise. Das Verfahren solle zur Sanierung genutzt werden. Der Betrieb in Wismar geht weiter, die 62 Mitarbeiter und 30 Aushilfen behalten erstmal ihre Jobs.

„Der Standort Wismar ist kerngesund, das Bad ist das umsatzstärkste in der Unternehmensgruppe. Ich gehe fest davon aus, dass das Wonnemar eine positive Zukunft hat“, sagte Centermanager Peter Spiekermann am Donnerstag.

Probleme auch in Ribnitz-Damgarten und Graal-Müritz

Auch andere Freizeitbäder in MV leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie. Die Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten musste etwa 40 000 Euro an Corona-Hilfen in Anspruch nehmen. Mit positivem Ausgang: „Wir haben die Insolvenz abgewendet“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Tober. Nächste Woche will die Therme wieder für alle Besucher öffnen. Ein weiterer Antrag zur Unterstützung des Betriebs sei gestellt. Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter werde nach wie vor in Anspruch genommen, auch nach der Wiedereröffnung.

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Bei einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung handelt es sich um ein Verfahren, mit dem sich Unternehmen binnen weniger Monate grundlegend restrukturieren und sanieren können. Die Interspa-Gruppe wendet damit ein speziell im deutschen Recht vorgesehenes Sanierungsinstrument an, das die Umstrukturierung von Unternehmen erleichtern und beschleunigen soll, die zwar finanziell unter Druck stehen, aber operativ gesund sind. Die unternehmerische Verantwortung bleibt während des Sanierungsverfahrens weiterhin in den Händen des Unternehmens (Eigenverwaltung). Entsprechend gibt es auch keinen Insolvenzverwalter, sondern lediglich einen gerichtlich bestellten Sachwalter, der ähnlich wie ein Aufsichtsrat das Verfahren im Interesse der Gläubiger überwacht.

Das Aquadrom in Graal-Müritz bei Rostock ist bereits seit Juli wieder offen. „Das Bad hat wirtschaftlich unter der Schließzeit gelitten, und die notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Corona helfen sicher auch nicht“, sagt Bürgermeisterin Benita Chelvier. Die Gemeinde unterstützt das Aquadrom finanziell. „Das Bad ist für uns sehr wichtig, da es nicht nur von Touristen genutzt wird, sondern auch als Schwimm- und Sporthalle für die Kinder.“ Sie sei mit dem Betreiber regelmäßig in Kontakt, dabei sei noch nie von einer möglichen Insolvenz die Rede gewesen, betonte Chelvier.

Trügerische Sicherheit

Der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, bestätigt die Probleme der Branche: „Die vollen Strände und Hotels im Sommer haben eine trügerische Sicherheit vermittelt: Es gibt durchaus Tourismusbereiche, die große Schwierigkeiten haben.“ Die hohen Hygieneauflagen und auch das schöne Wetter der letzten Wochen hätten dazu geführt, dass die Freizeitbäder die Umsatzeinbußen während des Corona-Lockdowns im Sommer nicht aufholen konnten.

Gerade jetzt würden sie aber gebraucht, so Woitendorf: „Das Wonnemar ist ein wichtiges touristisches Zugpferd im Landeswesten. Vor allem in der jetzt beginnenden kühleren Jahreszeit sind Indoor-Angebote für Familien sehr wichtig. Und davon gibt es in MV nicht so viele.“ Im Land gibt es 14 öffentlich zugängliche Spaß-, Freizeit- und Erlebnisbäder.

Von Heiko Hoffmann und Axel Büssem