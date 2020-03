Wortgefecht im Landtag: SPD, CDU, Linke arbeiten nicht mit AfD zusammen

Schwerin

Gibt es für das Wort „Eklat“ eine Steigerung? Für die AfD müsste man es erfinden. Der Abgeordnete Gunter Jess erklärt im Landtag zur CDU-Frau Ann Christin von Allwörden: Er habe in Hamburg „erfahren“, die dortige Bäckerkette von Allwörden sei zur Zeit des Nationalsozialismus von einem „strammen Nazi“ geführt worden. Er „vermute“, dass ihre (Allwördens, CDU) „Überreaktion“ zur AfD „damit zusammenhängt, dass Sie ein familiäres Problem haben“. Hörensagen, Spekulation, Urteil. In zwei Sätzen macht Jess, was andere Parteien der AfD vorwerfen.

SPD, CDU und Linke haben am Mittwoch im Landtag erklärt: Mit der AfD werde es keinerlei Zusammenarbeit geben, weil diese sich zunehmend als „Feind der Demokratie“ geriere, Hass schüre und damit rechtsextremistischen Tätern den geistigen Boden bereite. Ann Christin von Allwörden stellt klar: „Ich bin mit der Bäckerkette nicht verwandt.“

AfD-Mann unterstellt, andere hätten Hanau-Anschlag ausgenutzt

Ein Tiefpunkt der dreistündigen Debatte am Donnerstag zum Thema kein Platz für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. SPD, CDU und Linke erklären: Die Zeit der Nachsicht mit der AfD sei vorbei, der Schweriner Weg wie zu Zeiten der NPD im Landtag bald möglich. Um die dreistündige Debatte zum Verhältnis von SPD, CDU und Linken zur AfD zu verstehen, hilft ein Rückblick auf den Vortag.

AfD-Mann Thomas de Jesus Fernandes unterstellte anderen, sie hätten sich darüber gefreut, dass der Anschlag von Hanau, der elf Menschenleben forderte, kurz vor der Hamburger Bürgerschaftswahl stattfand. In Hanau starben neun Frauen und Männer mit Migrationshintergrund, die Tat wird von Behörden als rechtsextremistisch bewertet.

Wörtlich sagte Fernandes: „Natürlich haben Sie sich alle innerlich gefreut. ... Lechzend haben Sie das aufgenommen und gespielt.“ Sie, Anrede. Dafür wurde Fernandes von der Sitzung ausgeschlossen.

Innenminister Caffier : „Sprache ist eine starke Waffe“

Der Ton im Schweriner Landtag verschärft sich, das Niveau sinkt. Nicht nur die AfD ist daran schuld. Sie aber sei verantwortlich für eine Verrohung der Sprache, die auch Gewalttaten auslöse, argumentieren die anderen Parteien. Wie in Hanau, Halle, Kassel. Julian Barlen ( SPD) wirft der AfD vor, „Menschenfeindlichkeit gezielt zu schüren, um daraus eigenes politisches Kapital zu schlagen“. Das allein lasse sich an wiederkehrenden Begriffen festmachen, so Jochen Schulte ( SPD) und Innenminister Lorenz Caffier ( CDU): „Umvolkung“, „Invasion“ „Biodeutsche“, Andersdenkende „entsorgen“. Caffier sagt: „Sprache ist eine starke Waffe.“

Linke: „von Wut durchtränkte Sprache ist Aufforderung zum Mord“

So sei es folgerichtig, dass der sogenannte Flügel der AfD um Björn Höcke jetzt offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird, erklärt Barlen. Im Landtag habe man es mit einer AfD-Fraktion zu tun, „in der die Sympathien zu rechtsextremen Bestrebungen direkt an der Spitze angesiedelt sind“.

Die Demokratie sei bedroht wie seit der Nazi-Zeit nicht mehr, sagt Simone Oldenburg (Linke). „Eine von Wut durchtränkte Sprache ist Aufforderung zum nächsten Mord.“ Gemeinsam zeigen SPD, CDU und Linke jetzt „klare Kante gegen rechts“.

„Sie haben mitgeschossen“: Vorwurf an die AfD wird geahndet

„Erst kommt der Gedanke, dann kommt der Vorsatz, dann kommt die Tat“, sagt von Allwörden. Die AfD befeuere eine „zusehends entgrenzte Debatte“, die Menschen diffamiere, zu „Sündenböcken“ mache. Das würden andere Parteien aber nicht länger zulassen. An Prof. Ralph Weber und Nikolaus Kramer, beide AfD, gerichtet sagt sie: „Sie haben mitgeschossen.“

AfD sieht sich als Opfer der Debatte – und erntet Spott

Das bringt der CDU-Frau eine Ermahnung ein. Die AfD reagiert, wie sie es oft in der politischen Debatte tut. Während sie auf eigenen Veranstaltungen eine derbe Sprache pflegt, andere scharf attackiert, sieht sie sich im Landtag als Opfer. Der Anschlag von Hanau sei „erschütternd“, sagt Fraktionschef Kramer, der Täter psychisch krank gewesen. Extremismus gebe es auch woanders. Man sollte „gemeinsam nach Wegen gegen das Gift des Extremismus suchen“.

Jess spricht von „übelster Demagogie“ und unterstellt: „Sie sind diejenigen, die die Spaltung in unserer Gesellschaft vorantreiben.“ Sebastian Ehlers ( CDU) kontert: So sei sie, die AfD – „austeilen wir starke Männer, einstecken wie ein Prinzessin-Lillifee-Fanclub.“

Wie es nun weiter geht? SPD, CDU und Linke kündigen an, den Schweriner Weg zu bedenken; ein abgestimmtes Handeln im Landtag wie bis 2016 gegenüber der NPD. Er werde dafür werben, so SPD-Mann Schulte. Man müsse das Handeln der AfD im Landtag und draußen „im Gesamtkontext sehen“.

Von Frank Pubantz