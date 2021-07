In den kommenden Wochen wollen Taucher herausfinden, ob sich an Bord der im April 1945 gesunkenen „Karlsruhe“ das legendäre Bernsteinzimmer befindet. Das Wrack wurde im Herbst vergangenen Jahres vor Polen in der Ostsee gefunden. Wo genau es liegt, wird nicht verraten. Es sollen keine Schatzsucher angelockt werden.