Rostock

Das war ein starkes Zeichen: Mehr als 1000 Landwirte mit rund 550 Traktoren haben am 22. Oktober in Rostock gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung protestiert. Aus ganz MV waren die Bauern in einer Sternfahrt in die Hansestadt gekommen. Im Stadthafen wurden die Schlepper im Pulk aufgestellt – de...