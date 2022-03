Rostock

Firmen-Patriarch Bernhard Meyer will „seine“ Werften-Gruppen breiter aufstellen – und geht dafür völlig neue Wege. Im vergangenen Jahr hatte er bereits angekündigt, auf seinen Werften in Rostock, Papenburg und Turku künftig auch Luxusyachten bauen zu wollen. Und nun die nächste Überraschung: Meyer und das finnische Unternehmen Admares Marine planen, künftig auch schwimmende Immobilien zu bauen.

Admares hat in dem Bereich bereits Erfahrungen, verfügt über fertige Pläne und Patente in dem Bereich. Unter anderem haben die Finnen bereits schwimmende Luxushotels entworfen. Die Meyer-Gruppe stellt dafür quasi die „Werkbänke“ zur Verfügung. „Wir werden unser einzigartiges Know-how einzusetzen, um schwimmende Lösungen für den Wohnungsbau, den Tourismus, Infrastruktur und vieles mehr zu entwickeln“, so Bernhard Meyer. Warum von der Kooperation vor allem die Experten und die Schiffbauer bei Neptun in Rostock profitieren könnten und wie die Produktion der XXL-Hausboote ablaufen könnte

Rumpf aus Rostock

Vor allem die Neptun Werft hat sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf als „Zulieferer“ für die beiden größeren Meyer-Standorte an der Ems und in Finnland erworben. In den Hallen an der Warnow werden seit Jahren die sogenannten „Ferus“ gefertigt. Gemeint sind damit die kompletten Maschinenraum-Module für die riesigen Kreuzfahrt-Schiffe. Unter anderem wurden die Herzstücke der „Aidanova“ und der neuen „Aidacosma“ in Rostock gebaut.

Die neuen schwimmenden Immobilien – komplette Wohn- oder Bürogebäude auf schwimmenden Plattformen – sollen, so Meyer-Sprecher Peter Hackmann, zwar nicht über eigene Antriebe verfügen. Doch die Rostocker Werft-Arbeiter sind Spezialisten im Bau von Schiffsrümpfen, liefern gerade zum Beispiel einen Rumpf für eine Luxusyacht ab. Theoretisch können in den Hallen an der Warnow bis zu 180 Meter lange Segmente gebaut werden.

Damit aber nicht genug: Die Meyer-Gruppe will in den kommenden Jahren in Rostock ein neues „Entwicklungszentrum“ für innovative Schifffahrt aufbauen – für neue Schiffskonzepte, umweltfreundliche Antriebe. Bis zu 50 Ingenieure und Techniker sollen bei der Firma Meyer Neptun Engineering arbeiten. Sie könnten die technischen Details für Hausboothotels und -wohnungen liefern.

Wohnzimmer aus Papenburg

In Papenburg – oder auch in Turku – könnten dann die Aufbauten für die neuen Immobilien auf See entstehen. In Papenburg betreibt die Meyer-Gruppe zum Beispiel eine eigenständige Kabinenfertigung. Die Kabinen für Kreuzfahrtschiffe werden dort quasi am Fließband komplett vorgefertigt – inklusive der Betten, Fernseher und selbst der Bilder an den Wänden – und dann nur noch in das Stahlkorsett der Schiffe eingefügt.

So könnte es, sagen Experten, auch bei geplanten schwimmenden Immobilien laufen. Ein Branchenkenner sagt: „Ob Kabine für Aida oder riesige Luxuswohnung für ein XXL-Hausboot: Das Prinzip in der Fertigung ist dasselbe. Nur die Größe ist ein Unterschied.“

Energie aus Turku

Klar ist schon jetzt, welchen Part Turku spielen wird: Die finnische Meyer-Werft hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 das erste komplett klimaneutrale Kreuzfahrtschiff zu bauen. Dieses Wissen soll auch für die neuen Immobilien genutzt werden. „Wir sehen großes Potenzial in der Entwicklung völlig energieneutraler Lösungen, bei denen der Strom durch Sonnenkollektoren erzeugt wird und Wärmepumpen das umgebende Wasser nutzen, um sowohl die Heizung im Winter als auch die Kühlung im Sommer zu gewährleisten“, sagt Kaj Casén, der Chef der neuen Gemeinschaftsfirma von Meyer und Admares.

Neptun hat noch Aufträge

Auch die Neptun Werft musste im Zuge der weltweiten Kreuzfahrtflaute während der Pandemie Personal abbauen. Das Geschäft mit Flusskreuzfahrtschiffen, einst das wichtigste Standbein der Rostocker, ist quasi komplett zusammengebrochen. Dennoch sind alle Meyer-Werften bis mindestens 2025 ausgelastet. Mitten im Lockdown 2021 hatte die Papenburger Zentrale zum Beispiel den Auftrag für den Bau eines Kreuzfahrtschiffes für die japanische NYK-Gruppe an Land gezogen.

Zudem wird an den Standorten an neuen Riesenschiffen für die Aida-Mutter Carnival und auch Disney Cruise Line gearbeitet. In Rostock werden unter anderem auch Teile für zwei neue Tankschiffe der deutschen Marine sowie für eine Luxusyacht gebaut. „Wir lehnen uns aber natürlich nicht zurück, versuchen schon Aufträge für die Zeit ab 2026 an Land zu ziehen“, so Meyer-Sprecher Hackmann.

