Ob als Taufpatin und Markenbotschafterin der Rostocker Reederei „Arosa“, als Mimin, die für die ZDF-Serie „Hallo Robbie“ in Liddow auf Rügen Bekanntschaft mit einer putzmunteren Robbe machte oder als Sängerin auf den Bühnen des Landes … Yvonne Catterfeld zieht es immer wieder an die Ostsee. Seit nunmehr zwanzig Jahren ist die gebürtige Erfurterin als Musikerin und Schauspielerin („Wolfsland“) bestens im Geschäft.

Doch nun probiert Yvonne Catterfeld etwas ganz Neues: Auf ihrem Album „Change“ singt die 42-Jährige (gerade feierte sie Geburtstag), die mit Ehemann und Kollege Oliver Wnuk und dem siebenjährigen Sohn Charlie in Berlin lebt, durchweg in englischer Sprache. Und siehe da, der neue, stark von Soul und Gospel beeinflusste Sound passt wirklich gut zu ihr und ihrer Stimme.

Yvonne, dein Album „Change“ erinnert an Alicia Keys. War Alicias Musik speziell bei den neuen Songs eine Inspiration für dich?

Yvonne Catterfeld: Die Musik von Alicia hat mich schon sehr geprägt. Ich liebe akustische und melancholische Musik, die am Piano oder an der Gitarre entsteht. Und ich liebe eben auch coole Beats. Beides wollte ich auf meinem Album zusammenführen. Außerdem war mir sehr wichtig, dass die Songs Energie haben und einfach Spaß machen.

„Change“ beginnt sehr ruhig mit dem Titelsong, man hört nur deine Stimme und dein Klavier. Wie ist das Stück entstanden?

Die Nummer hat meine Überzeugung besiegelt, ein ganzes Album nur mit englischen Texten aufzunehmen. Ich habe den Song vor bald zwei Jahren während des ersten Lockdowns geschrieben, in einem der wenigen inspirierenden Momente, die ich einfach mal in Ruhe nur für mich hatte. Ansonsten habe ich in der Coronazeit anfangs gar nicht gearbeitet. Ich saß also am Flügel, als mir der Gedanke kam, dass sich gerade so vieles verändert – nicht nur durch Corona, auch zum Beispiel durch die Black-Lives-Matter-Bewegung. Zu dem Zeitpunkt dachte man noch, dass die Krise bei allen Schattenseiten eine Chance bietet für mehr Zusammenhalt und für die Überlegung, was uns eigentlich wirklich wichtig ist im Leben.

Wie hast du die Zeit selbst empfunden?

Ich bin sehr gestresst gewesen. Ich hatte zu Hause einfach auch sehr viel zu tun, mit Homeschooling, Kochen, Haushalt. Ich habe auch zu Hause einen hohen Anspruch an mich und will alle zufrieden machen, auch mit meinem Sohn trotz der Einschränkungen noch schöne Sachen machen zum Beispiel. Ich habe in den zwei Jahren vier Filme gedreht, aber nicht viel Musik gemacht. Mit meinem Produzententeam in München habe ich mich erst ab Anfang 2021 zur Studioarbeit getroffen. Manchmal hatte ich mit den Jungs einfach Lust, aus dem Verkopften und Tristen auszubrechen und einen Gute-Laune-Song wie „Wake up“ mit Bläsern und allem zu machen.

Zum ersten Mal in zwanzig Jahren Karriere hast du ein Album mit englischen Texten geschrieben.

Genau. Ich hatte schon vor drei Jahren angefangen, ein neues Album auf Deutsch zu schreiben. Ich kam aber nicht weiter, ich hatte einfach keine Lust mehr, keine Motivation, war kreativ blockiert. Ich habe allen gesagt, wenn ich ein englisches Album machen kann, dann geht es ganz schnell. Irgendwann hat mein Umfeld aufgegeben und gesagt „Dann mach halt“ (lacht). Und „Change“ war dann der Song, mit dem ich – ganz alleine zu Hause – losgelegt habe. Als nächstes kam „Cold Water“.

In dem Lied geht es darum, dass du ins kalte Wasser springst und dich einfach traust.

Die Botschaft ist: Man muss manchmal einfach über seinen Schatten springen. Auch ich habe Ängste und Ansprüche und sträube mich oft vor den Dingen, die Veränderungen mit sich bringen. Die Angst hält uns davon ab, etwas zu verändern. Man hält gern an etwas Gewohntem fest, und eine Veränderung ist immer ein Risiko. Aber besser ist es natürlich, das Wagnis einzugehen, anstatt sich irgendwann bereuend zu fragen, was gewesen wäre, wenn ich mehr Mut gehabt hätte.

Woran lag es, dass die Ideen auf Englisch nur so aus dir raussprudelten, während dir auf Deutsch nichts einfiel?

Mit dem Deutschen ist mir die Puste ausgegangen. Auf Englisch sind mir dagegen so viele Melodien und Texte eingefallen. Das, was ich musikalisch auf dieser Platte machen wollte – R&B, Gospel, Soul – hat auf Deutsch einfach nicht so funktioniert, dass ich zufrieden gewesen wäre. Und Kompromisse wollte ich nicht eingehen. Ich dachte mir „Entweder höre ich mit der Musik ganz auf – oder ich mache das, von dem ich denke, dass es mir gut steht“.

Du hättest auch gar keine Musik mehr gemacht?

Ja, das hätte gut sein können. In mir steckt ein rebellisches Tier, das sich nicht einsperren lässt. Das sich wehrt gegen Vorgaben, das manchmal einfach raus muss. Dieses Tier kam rund um „Change“ zum Vorschein.

Was für ein Tier würdest du sein wollen?

(lacht) Eins, das erst vorsichtig ist und dann aber aus der Deckung kommt. Vielleicht ein Tiger, aber der ist von Anfang an nicht zahm. Oder eine Katze. Wir nehmen mal meine Norwegische Waldkatze. Die sollen eigentlich im Haus bleiben, sagen die Züchter. Aber wir haben die irgendwann rausgelassen, weil eine der Katzen total nach draußen gedrängt hat. Am Anfang hat sie sich noch angepasst, aber irgendwann hat sie mir die Bude vollgemacht, weil sie einfach raus wollte. Wahrscheinlich bin ich wie meine Katze (lacht). Man muss erst mal frei sein, um wieder nach Hause zu finden.

Wie heißt denn die Katze?

Flocke.

Fällt es dir leicht, selbstbewusst dein Revier zu markieren?

Mittlerweile schon. Ich kämpfe seit zwanzig Jahren mit mir selber und stehe mir auch oft im Weg, wenn es darum geht, darauf zu vertrauen, dass ich was kann und dass ich meistens auch weiß, was für mich richtig ist. Diese Bescheidenheit abzulegen, die ich, schon in der DDR-Zeit, so antrainiert bekommen habe, um dann auch mal loszubrüllen wie ein Löwe, wenn es sein muss, das musste ich erst lernen.

Willst du live unterwegs sein?

Sehr gerne, ja. Ich möchte gerne eine kleine, akustische Tour machen. Ganz wichtig aber wäre mir, drei Gospelsängerinnen dabei zu haben, denn der Kern jedes dieser Songs ist der Chor. Ich wollte schon immer Gospelchöre auf meinem Album haben, aber auf Deutsch funktioniert das nicht. Auf Englisch hat ein Gospelchor einfach eine andere Kraft.

Freust du dich auf Weihnachten?

Ja, ich mag die ganze Adventszeit sehr gern. Die Lichter draußen, die Weihnachtsmärkte, so es sie denn hoffentlich geben wird. Das Plätzchenbacken. Und wenn es dann doch mal trübe wird da draußen, dann empfehle ich mein Album: „Change“ ist ein Allheilmittel gegen die Tristesse. Das ist aufbauend, macht Superlaune, Mut und Zuversicht und lindert deine Angst vor Veränderung (lacht).

