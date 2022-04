Die OZ hat bei der neuesten Folge des Krimis „Der Alte“ genau hingesehen und einige unterhaltsame Merkwürdigkeiten festgestellt. Lohnt sich die Sonderfolge „Tod am Kliff“ am Karfreitagabend im ZDF? Unsere Antwort fällt eindeutig aus.

„Tod am Kliff“: Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp, 2.v.l.) muss in einer neuen Folge von „Der Alte“ in Stralsund ermitteln. Dabei wurde das Ozeaneum zu einem der Hauptdrehorte. Quelle: Nils Kinder (ZDF)