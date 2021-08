Zu einem vermutlichen Badeunfall ist es am Mittwochnachmittag in Freest (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gekommen.Nach ersten Informationen ist zuvor eine Personengruppe zum Baden in das Wasser gegangen.Plötzlich bemerkten sie einen männlichen Angehörigen im Wasser treibend.Sofort wurde der Mann aus dem Wasser gezogen und es wurde mit der Reanimation begonnen bis die Rettungskräfte eintrafen.Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Christoph 47 in das Universitätsklinikum nach Greifswald geflogen.Der Kriseninterventionsdienst kam vor Ort ebenfalls zum Einsatz, um sich um die Personengruppe zu kümmern. Die Polizei möchte sich ausdrücklich bei den anwesenden Badegästen für die schnelle Erste-Hilfe und das umsichtige Verhalten am Ereignisort bedanken. Quelle: Tilo Wallrodt