Zahl der Corona-Neuinfektionen in MV steigt weiter rasant

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 383 Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus gemeldet worden - am Dienstag waren es mit 459 so viele wie noch nie zuvor seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg erneut – auf 89,5, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte.

Zehn weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion - insgesamt sind es nun im Nordosten 171 Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen beträgt nach Lagus-Angaben 12 013. Als genesen gelten 8899 Betroffene. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten stieg im Vergleich zum Vortag um 3 auf 257. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen stieg im selben Zeitraum um 8 auf 74.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 95,3 gelegen. Wissenschaftler halten eine Inzidenz von unter 50 für erforderlich, um Infektionswege halbwegs nachverfolgen und die Pandemie eindämmen zu können. Die meisten Neuinfektionen meldet erneut der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 111 Fällen, gefolgt von Schwerin mit 77.

Vier Regionen in MV weisen damit eine Inzidenz von über 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf. Am höchsten ist der Wert im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 182,9 gefolgt von Schwerin (127,5), Vorpommern-Greifswald (116,7) und Ludwigslust-Parchim (115,7). Den mit Abstand geringsten Inzidenzwert weist weiterhin Rostock mit 25,8 auf.

Von OZ