Die vierte Welle der Pandemie rollt über MV: Allein in dieser Woche (25. bis 29. Oktober) sind 19 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben – so viele wie seit Monaten nicht mehr. Die OZ hat die Daten analysiert: Wer aktuell schwer an Covid-19 erkrankt und warum die Booster-Impfung wichtig ist.