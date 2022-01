Zahl der PCR-Tests in MV steigt: Anteil positiver Ergebnisse gesunken

Rostock

Die Zahl der gemeldeten Corona-PCR-Tests ist im Nordosten in der ersten Januarwoche wieder gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Dienstag für die Vorwoche mehr als 38 000 Tests - rund 14 000 mehr als in der Woche davor. Der Anteil der positiv ausgefallenen Tests sank demnach auf 17,17 Prozent. In der Woche zuvor - zwischen Weihnachten und Neujahr - war mit 20,41 Prozent der bisherige Höchststand in der Pandemie erreicht worden.

Dass wieder mehr PCR-Tests registriert wurden, dürfte damit zusammenhängen, dass Testpflichten etwa an Schulen oder am Arbeitsplatz nach den Feiertagen wieder stärker zum Tragen kommen. Anfang Dezember waren noch mehr als 45 000 PCR-Tests pro Woche registriert worden. Experten hatten darauf hingewiesen, dass weniger Tests für den Zeitraum um den Jahreswechsel zu einem unvollständigen Bild des Infektionsgeschehens führen können.

Sieben-Tage-Inzidenz in MV bei 419,4

PCR-Tests werden eingesetzt, um zum Beispiel bei jemandem mit Symptomen abzuklären, ob eine Infektion mit Sars-CoV-2 vorliegt oder um einen positiven Schnell- oder Selbsttest zu verifizieren. Die Tests werden auch für Kontaktpersonen von nachweislich Infizierten etwa in Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Arztpraxen verwendet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen betrug laut Lagus zum Anfang der Woche 419,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Eine Woche zuvor lag der Wert demnach noch bei 284,3.

Von RND/dpa