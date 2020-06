Zahl der bekannten Corona-Fälle in MV steigt am Dienstag auf 777

Schwerin

Drei neue Corona-Infektionen sind am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern bekannt geworden. Zwei davon wurden im Kreis Vorpommern-Rügen registriert, der dritte im Landkreis Rostock. Das teilt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit. Damit ist die Anzahl der positiv auf Corona getesteten Personen in MV auf 777 gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen hat es 16 Neuinfektionen gegeben.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden bislang 88 Fälle gelistet. Im Kreis Rostock sind es jetzt 76, damit immer noch der niedrigste Wert in Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten Fälle gibt es im Kreis Vorpommern-Greifswald mit 138 positiv getesteten Personen.

114 Patienten müssen/mussten im Krankenhaus behandelt werden, davon 20 auf einer Intensivstation – eine Person mehr als noch am Vortrag. Laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind aber auch 733 Menschen wieder von einer Corona-Erkrankung genesen.

