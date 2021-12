Rostock

Hunderte Erzieher fehlen in den kommenden Jahren in MV – bis 2030 werden laut der jüngsten wissenschaftlichen Fachkräfteanalyse im Land mehr als 3500 Stellen altersbedingt frei und es kommt der gesetzliche Anspruch auf einen Hortplatz. Das heißt: Zusätzliche neue Fachkräfte müssen eingestellt werden. Außerdem hat die neu gewählte rot-rote Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag verankert, dass sie den Personalschlüssel in Kindergärten von 1:15 auf 1:14 verbessern wolle. Auch dafür braucht es weitere Pädagogen.

Die Zahl der Absolventen im Erzieherbereich steigt laut Sozialministerium seit Jahren an. In den letzten fünf Jahren konnten rund 1300 zusätzliche Beschäftigte im Bereich der Kindertagesförderung gewonnen werden. Zwei Gründe dafür: Die Qualifizierung von Quereinsteigern, die aus anderen Berufsgruppen kommen, sowie die neu eingeführte, vergütete Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher für 0- bis 10-Jährige.

2020 haben zusammengerechnet 709 Erzieherinnen und Erzieher in der neuen oder klassischen Ausbildung (vollzeitschulisch und berufsbegleitend) ihren Abschluss gemacht. Das sind knapp 37 Prozent mehr als noch 2016/2017. Vor zehn Jahren gab es insgesamt nur 332 Absolventen.

Von Virginie Wolfram