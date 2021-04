Stralsund

Die Tür des Gemeinschaftsraumes öffnet sich. Hinter Petra Dunkel, Leiterin der Tagespflege der Stralsunder Memo Clinic, tapst Hündin „Luna“ in das große Zimmer. Der fünf Jahre alte Mischling aus Border Collie und Schäferhund wird von sechs älteren Damen und Herren besonders begrüßt. Sie, die zuvor ruhig in einem großen Kreis saßen, leben förmlich auf. Lachen erfüllt den Raum. Und „Luna“ genießt die Streicheleinheiten.

Zahl demenzieller Erkrankungen steigt

Alltag in dieser Einrichtung, die zur Stralsunder Uhlenhaus-Gruppe gehört. Hier erfolgt eine Versorgung durch unterschiedliche Akteure rund um das Krankheitsbild Demenz. Unter dieser Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten, die eine Vielzahl von Erkrankungen umfasst – dazu gehört Alzheimer – leiden aktuell rund 35 000 Frauen und Männer in MV. Tendenz: steigend.

Ingrid Dreher, die in der Stralsunder Uhlenhaus-Tagespflege betreut wird, streichelt Hündin „Luna“. Quelle: Christian Rödel

Mit seiner Schnauze stupst der Vierbeiner gerade Ingrid Dreher behutsam an. Die 81-jährige Stralsunderin kennt den Namen der Hündin und genießt ihre Anwesenheit. Behutsam streicht sie ihr über das wuschelige Fell. Die alte Dame liebt Tiere und reagiert sehr emotional.

Freude, Akzeptanz und Vertrauen sind Gefühle, die in der Begegnung mit Tieren bei den Betroffenen geweckt werden können. „Ein emotionaler ‚Türöffner‘ könnte man sagen und aus meiner Erfahrung auch in schwierigeren Situationen sehr hilfreich“, sagt Petra Dunkel.

Gefühle zeigen und zulassen

Seit der Eröffnung der Einrichtung im Jahre 2009 kann die gelernte Altenpflegerin ihre jahrelangen Erfahrungen mit an Demenz Erkrankten umsetzen. Sie weiß, wie wertvoll diese „tierischen Begegnungen“ für ihre Gäste sind. Auf dem Außengelände grasten schon Schafe. Kaninchen mümmelten hier. „Hühner gehören normalerweise zum Stammpersonal“, erzählt die engagierte Frau.

Die offene, wertungsfreie Begegnung mit den Tieren „lädt unsere Klienten ein, Gefühle zu zeigen. Gleichzeitig stärkt es deren Selbstwertgefühl. Vor allem wenn eigenes Wissen, beispielsweise über Haustiere, reaktiviert wird“, erläutert sie.

Hier finden Sie Hilfe Der Landesverbandder Deutschen Alzheimer Gesellschaft MV „Selbsthilfe Demenz“ hat im „Demenzkompass“ unter www.alzheimer-mv.de die Hilfsangebote in den Regionen zusammengefasst. Für die individuelle Auskunft gibt es einen Beratungsservice montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr unter Telefon 03 81 / 20 87 54 00. Seit Jahresbeginn existiert zudem ein Live-Chat-Angebot: Wochentags beantwortet Viola Härtel aus Carlshof bei Teterow (Landkreis Rostock) jeweils von 18 bis 20 Uhr die Fragen der Angehörigen. Unter www.alzheimer-mv.de finden Interessenten den Chat-Button. Das Netzwerk „Demenz“ Vorpommern-Rügen– www.demenznetzwerk-vr.de – richtete mit dem Förderverein für Menschen mit Demenz – www.foerderverein-fmmd.de – eine telefonische Sprechzeit ein. Unter Telefon 03 8 31 / 35 69 07 8 steht Christel Pientka, die ehrenamtlich tätig ist, freitags von 13 bis 15 Uhr für Fragen rund um die Erkrankungen bereit und vermittelt Hilfsangebote. Zu diesen zählt beispielsweise der Helferkreis für Menschen mit Demenz – erreichbar unter 0 38 31 / 38 34 39 bzw. www.kdw-hst.de/gemeinwesenarbeit und www.mehrgenerationenhaus-stralsund.de

Das unterstreicht auch Marina Stark-Drenkhahn. Sie arbeitet im Kompetenzzentrum des Landesverbandes der Deutschen Alzheimer Gesellschaft MV in Rostock. Die Selbsthilfeorganisation versucht, den Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen Hilfsangebote für den Alltag zu vermitteln. Dazu gehören auch tiergestützte Therapien unter anderem mit Pferden und Alpakas.

Verborgene Ressourcen wecken

Den Zugang zum Erkrankten zu finden, gelingt den sechs Mitarbeitern des Teams um Petra Dunkel in Stralsund auch über sogenannte Biografiearbeit. Das Langzeitgedächtnis der aktuell von ihnen betreuten 18 Frauen und Männer im Alter zwischen 53 und 91 Jahren ist zumeist gut abrufbar. „Wir können nur versuchen, uns in ihre Welt zu begeben. Denn die Betroffenen können mit fortschreitender Erkrankung unsere Welt immer weniger verstehen“, so die Chefin des Hauses.

Bundesweit täglich 900 Neuerkrankungen Rund 1,6 Millionen Menschenmit Demenz leben laut aktueller epidemiologischer Schätzungen in Deutschland. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Erkrankung betroffen. Täglich kommen etwa 900 Neuerkrankungen hinzu. Die Krankenziffer verdoppeltsich im Abstand von jeweils etwa fünf Altersjahren: Sind es gut ein Prozent in der Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen, so steigert sich diese Größe auf rund 40 Prozent unter den über 90-Jährigen. Zwei Drittel der Erkrankten sind Frauen. In MV leben etwa 35 000 Menschen mit Demenz. Rund 80 Prozent aller Demenzenwerden durch Krankheiten des Gehirns hervorgerufen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen primären (Ursprung im Gehirn) und sekundären Formen (Ursachen sind zum Beispiel Depression, Schädel-Hirn Trauma, Alkohol usw.) der Demenz.

Die Zusammenarbeit, der Austausch und die Entlastung der Angehörigen sind wichtig. Leisten diese in der häuslichen Pflege doch Enormes. Nicht selten führen aber Missverständnisse und Überforderung im Alltag zu Frustrationen. Deshalb sollte man Hilfsangebote kennen und wahrzunehmen, so die Vorstandsvorsitzende des Fördervereins für Menschen mit Demenz in Stralsund. Dieser wirkt im seit 2015 bestehenden regionalen Netzwerk „Demenz“ Vorpommern-Rügen mit, das regionale Partner vereint. Allein in diesem Landkreis leben etwa 5000 Menschen mit demenziellen Erkrankungen.

Helferkreis entlastet Angehörige

Einer der ersten Schritte ist das Erkennen der Probleme, unter denen die Betroffenen leiden. Aufschluss gibt die Gedächtnissprechstunde auf dem Uhlenhaus Campus in Stralsund – eine von insgesamt landesweit neun Angeboten. Hier erfolgt durch Fachärzte die Analyse des Schweregrades der Gedächtnisstörungen und das Aufzeigen von Behandlungsmöglichkeiten.

Mindestens ebenso bedeutsam ist die Annahme von Hilfsangeboten. Nicht zuletzt, wenn es um die Entlastung der pflegenden Angehörigen geht. Petra Dunkel verweist auf den Helferkreis für Menschen mit Demenz des Mehrgenerationenhauses in Stralsund. Ausgebildete Ehrenamtler betreuen die Betroffenen stundenweise im eigenen Zuhause. Hilfreich sind auch die Schulungen für Angehörige, die der Förderverein seit einigen Jahren anbietet.

Die Vereinsvorsitzende bedauert, dass beliebte Veranstaltungen, etwa die Treffs im Tanzcafé „Vergiss mein nicht“ und die regelmäßigen Radtouren, coronabedingt ausfallen mussten. Dabei sei für die Erkrankten und ihre Familien die Freude über gemeinsame Erlebnisse und Bewegung in der Natur von gr0ßem Wert. Petra Dunkel und ihre vielen Verbündeten hoffen auf mehr Bewegungsfreiheit im Sommer. Und „Luna“ ist dann an ihrer Seite.

Von Volker Penne