Zahlen von Ostersonntag: Zwölf neue Corona-Fälle in MV 

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag zwölf neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Sieben Fälle stammen aus dem Pflegeheim Tutow bei Jarmen ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Fünf Bewohner und zwei Beschäftigte, alle ohne Symptome, sind im Zuge von sogenannten Umgebungsuntersuchungen positiv getestet worden. Zwei weitere Fälle sind im Landkreis Rostock und drei Fälle im Landkreis Nordwestmecklenburg festgestellt worden. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Landesgesundheitsamtes zur Ausbreitung des Coronavirus in MV hervor.

Insgesamt wurden bislang 616 Menschen in MV positiv auf das Virus getestet. Vier Fälle kamen am Sonnabend hinzu. Von den im Land Erkrankten werden derzeit 88 im Krankenhaus behandelt, 15 davon auf einer Intensivstation. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vortag konstant. Die geschätzte Zahl der Personen, die bereits genesen ist, liegt jetzt bei 323. Das sind acht mehr als am Vortag.

108 Infektionen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Die meisten Covid-19-Befunde sind bisher im Landkreis Vorpommern-Greifswald festgestellt worden. Die Zahl liegt hier inzwischen bei 108. Es folgen der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (102), die Landeshauptstadt Schwerin (86) und der Landkreis Vorpommern-Rügen (73). In Rostock sind bisher 72 Menschen positiv getestet worden. Am wenigsten Fälle gab es MV-weit in den Landkreisen Rostock (54) und Ludwigslust-Parchim (58).

Mecklenburg-Vorpommern hat im Vergleich zu den anderen Bundesländern weiterhin die niedrigste Quote von bestätigten Infektionen je Einwohnerzahl. Von 100 000 Einwohnern sind statistisch gesehen in unserem Land nur 37 an Covid-19 erkrankt. Im Bundesdurchschnitt sind es 146, in Bayern sind es sogar 251 – mehr als sechsmal so viel.

Viele Testzentren über Ostern geschlossen

Wichtig für die Interpretation der Corona-Zahlen vom Samstag: Aufgrund der Feiertage haben etliche der Testzentren in MV gar nicht oder nur eingeschränkt geöffnet. Im Testzentrum des Uniklinkums Rostock wird von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 12 Uhr gearbeitet. In Wolken bei Bützow war ein Coronatest am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr möglich. Auch die Testzentren in Ludwigslust, Wismar und Grevesmühlen waren am Sonnabend bis zum Mittag erreichbar. In Greifswald hatte das neu eröffnete Fieberzentrum am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr geöffnet. in Pasewalk und am Uniklinikum Greifswald gibt es über Ostern eine Bereitschaft.

In Parchim und in Schwerin ist ein Test hingegen erst wieder ab Dienstag möglich. Auch die anderen Zentren an der Rostocker Stadthalle, am Krankenhaus in Bad Doberan und in Ribnitz-Damgarten beim Stadion am Bodden sowie in Stralsund und Bergen auf Rügen sind über die Feiertage geschlossen. Die mobilen Testzentren in Vorpommern-Rügen sind jedoch auf Abruf im Einsatz.

