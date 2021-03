Zahlreiche Kitas und Schulen in MV von Corona-Infektionen betroffen

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit insgesamt 71 Schulen und Kitas von Corona-Infektionen betroffen. In 27 Kitas wurden insgesamt 56 Corona-Infektionen gezählt, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervorgeht. Demnach haben sich inklusive Folgefälle, also etwa Kontaktpersonen, 31 Kinder und 25 Erzieherinnen und Erzieher infiziert.

An 44 Schulen sind es laut Lagus demnach inklusive Folgefälle 49 Schüler sowie 10 Lehrerinnen und Lehrer. Derzeit sind Osterferien im Nordosten.

Von RND/dpa