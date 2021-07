Bad Doberan

Unter dem Motto „Zappanale #30,75“ beginnt am Freitag die zweite, drei Tage dauernde Online-Ausgabe des Festivals. Die anhaltende Corona-Pandemie ließ ein Festival in traditioneller Form auf dem Gelände bei der Bad Doberaner Pferderennbahn nicht zu, wie Festivalsprecher Thomas Weller der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nachdem sich die Pandemie-Situation allerdings ein wenig entspannt habe, sei kurzfristig entschieden worden, am Samstag ab 18 Uhr im Bad Doberaner Klostergarten ein Liveevent stattfinden zu lassen. Dort werden nun mit dem „Jazzprojekt Hundehagen Trio“ aus Kühlungsborn, „Die Reise“ aus Rostock und „Coogans Bluff“ aus Berlin drei Bands auftreten.

Bereits gedruckte und verkaufte Tickets behalten Gültigkeit

Das ungewöhnliche Motto „Zappanale #30,75“ sei eine Folge des zweiten Ausfalls. Im vergangenen Jahr sollte eigentlich die 31. Ausgabe des Festivals über die Bühne gehen. Da die bereits gedruckten und verkauften Karten die Gültigkeit für die folgende 31. Version behalten sollten, habe der Veranstalter das 2020er Festival kurzerhand „Zappanale #30,5“ genannt. „Zappanale #30,75“ sei da nur die logische Folge der zweiten Absage. „Wir hoffen, dass wir 2022 die reguläre „Zappanale #31“ feiern können“, sagte Weller.

In diesem Jahr gebe es jede Menge themenbezogene Online-Beiträge, die in den letzten Jahren entstanden sind. Dazu seien die Künstler, die dem Festival in den vergangenen Jahren nahestanden und auch aufgetreten seien, um Beiträge angefragt worden. „Alle waren bereit mitzumachen.“ Das dreitägige Event galt in den vergangenen Jahren als das weltweit größtes Festival zu Ehren des Rockmusikers Zappa (1940-1993).

