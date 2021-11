Papageno hat keine Lust mehr. In der Version der „Zauberflöte“, die am Freitag am Staatstheater Schwerin Premiere hatte, moniert er die immer gleiche Antrittsarie und die Unsicherheit, ob Papagena am Ende wirklich da ist. Die moderne Inszenierung hat einige Stärken, aber auch viele Schwächen. Eine Rezension von Gabriele Struck.