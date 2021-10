Zaun und Mauer an der Grenze zu Belarus? Das sagen die OZ-Leser

Dresden/Berlin

Die Äußerung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Flüchtlinge aus Belarus mit dem Bau von Zäunen und Mauern von der EU fernzuhalten, hat unter OZ-Lesern für reichlich Wirbel gesorgt. Zumal auch Mecklenburg-Vorpommerns betroffen ist.

Im Osten des Landes sind am Montag erneut Iraker bei der unerlaubten Einreise aufgegriffen worden. Zwischen Garz und Kamminke seien auf der Insel Usedom 21 Migranten in Gewahrsam genommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Nur zwei Tage zuvor griff die Polizei in Boock bei Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) an der deutsch-polnischen Grenze in einem Kleintransporter insgesamt 31 Iraker auf.

Kritik an der Forderung Kretschmers kommt nun vom Chef des Dachverbandes der DDR-Opfer (Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG), Dieter Dombrowski. Dombrowski sagt, Mauern und Stacheldraht hätten noch nie jemanden davon abgehalten, in die Freiheit zu gelangen. Am bevorstehenden 9. November jährt sich der Fall der Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland zum 32. Mal. Sie sollte ebenfalls Flüchtlinge abhalten.

Mehr irregulärer Grenzübertritte aus Belarus

Matias Berg übt scharfe Kritik: „Es ist schon ein kategorischer Unterschied, ob man die eigenen Leute daran hindert, das Land zu verlassen, oder Fremde daran hindert, hierher zu kommen. Ich schließe ja auch bei mir die Haustür ab, damit Leute, die ich nicht drin haben will, draußen bleiben.“

Karin Jennerjahn folgert: „Obwohl es um Flucht geht, ist es irgendwie nicht vergleichbar. Bevor die Mauer zwischen beiden deutschen Staaten gebaut wurde, war die Fluktuation insbesondere von Fachkräften aus der DDR hoch. Um dem entgegenzuwirken, wurde den Menschen die Tür zugemacht, damit der Staat nicht ausblutet. Jetzt wollen Menschen massiv ins Land und nicht raus, die einen mit Recht auf Asyl und andere aus wirtschaftlichen beziehungsweise kriminellen Gründen. Asyl gewähren ist selbstverständlich. Für alles andere muss es ein eindeutiges Zuwanderungsgesetz geben, welches regelt, wer kommen darf – mit welchem Prozedere und wie viele. Kriminelle müssen umgehend ausgewiesen werden und nicht erst, wenn schon was Schlimmes passiert ist.“ Da fehle es bisher an Konsequenz, so empfindet es Jennerjahn.

„Mauern lösen keine Probleme“

Irmgard Helsper ist der festen Überzeugung: „Mauern lösen keine Probleme. Das müsste doch Herr Kretschmer aus eigener Erfahrung wissen. Es wird Zeit, für Migration und Einwanderung ordentliche und gefahrlose Wege zu öffnen. Was sich momentan an der polnischen Grenze abspielt, ist ein menschliches Desaster. Wirksame wirtschaftliche Sanktionen gegen Belarus und die Fluggesellschaften wären ein Anfang. Mauern lindern weder das Leid noch sind sie auf Zeit und Dauer wirksam.“

Alfons Hügel wirft die Frage in die Runde: „Reden wir nicht gerade über die Versorgungsnöte der Briten und dass uns das auch droht? Und da sollen die Grenzen dicht gemacht werden? Das muss mir einer erklären!“

Roman Pfeifle meint: „Eine Reaktion ist längst überfällig. Es darf nicht einfach so weitergehen. Wir dürfen nicht einfach zusehen, wie Diktatoren und Kriminelle mit dem Leid der Menschen Geld verdienen. Es werden nicht nur Menschen eingeschleust, sondern auch Waffen und Drogen.“ Die Grenzen müssten wieder unter Kontrolle gebracht werden, mahnt Pfeifle an. Er würde unter diesen Umständen auch hinnehmen, „wenn ich dafür an der Grenze zehn Stunden warten muss.“

„Man profiliert sich nicht auf dem Rücken von Menschen in Not“

Mattes Emre Ezmen sieht die Ursache in der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel (CDU): „Erst die Politik von Merkel und der CDU hat den Pulleffekt gebracht. Statt die Außengrenzen schon länger zu schützen, wird jeder angekarrt, der nach Deutschland will und jetzt wird sich gewundert, dass neue Routen ermittelt werden und man sogar jetzt gleich angeflogen kommt? Es will doch eh keiner in Polen bleiben. Es wollen fast alle nach Deutschland, wie immer.“

Oliver Wasseige beklagt fehlende Menschlichkeit, er meint, Kretschmer fische am rechten Rand: „Offensichtlich wirft der Gute mal wieder auf der Suche nach Stimmen aus dem rechten Sumpf sämtliche christliche Traditionen über Bord. Man profiliert sich nicht auf dem Rücken von Menschen in Not, Herr Kretschmer! Und noch was: Sie werfen Herrn Lukaschenko Erpressung vor. Was bitte schön machen Sie denn mit den Geflüchteten, wenn Sie diese hilflos im Morast verrecken lassen wollen? Sie fahren auf deren Rücken eine beispiellose Retourkutsche und missbrauchen sie als Druckmittel auf Herrn Lukaschenko.“

Von Juliane Lange