Zecken-Gefahr wird oft unterschätzt – auch in Mecklenburg-Vorpommern

Wer sich viel in der Natur aufhält, gerne mal wandert oder ein Picknick im Freien genießt, sollte schon in diesen Tagen und Wochen auf der Hut sein: Denn die Zeckenzeit beginnt in diesem Jahr angesichts der frühlingshaften Temperaturen nicht nur ungewöhnlich früh. Es wird nach zwei milden Wintern auch besonders viele dieser kleinen Parasiten geben.

Prof. Dr. Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten der Rostocker Universitätsmedizin, rät deshalb: Vor allem Urlauber, die in sogenannte Hochrisikogebiete fahren, sollten sich unbedingt impfen. Was im Volksmund vereinfacht als „Zeckenimpfung“ bezeichnet wird, ist dabei genau genommen ein Schutz gegen FSME – die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Sie kann zu einer schweren Erkrankung der Gehirns und der Hirnhäute führen.

Tödliches Risiko nicht unterschätzen

Zwar wird nicht jeder, der sich mit diesem Virus infiziert, wirklich krank. Nur zehn bis 30 Prozent der Betroffenen zeigen Symptome, die meist einem grippalen Infekt ähneln. Fünf bis zehn Prozent der Erkranken haben darüber hinaus mit Lähmungen und anderen Ausfallerscheinungen zu kämpfen. Was viele nicht wissen: Einer von hundert Patienten stirbt an FSME.

Krankheitserreger geschickt verbreitet Zecken sind wahre Wunderwesen, wenn es um die Verbreitung von Krankheitserregern geht. Sobald sie mit ihren Mundwerkzeugen in den Wirt eingedrungen sind, sorgt ihr Speichel dafür, dass das Blut nicht verklumpt und auch dafür, dass dessen Schmerzempfinden gehemmt wird. Schließlich möchte das Spinnentier nicht sofort beiseitegewischt oder zerkratzt werden. Und auf diesem Weg transportiert es auch Viren oder Bakterien von einem Wirt zum nächsten – mehr Arten als jeder andere Parasit.

Fieber, Unwohlsein, Kopfschmerzen

Bisher gehört MV noch nicht zu den ausgewiesenen Hochrisikogebieten. Doch die Zeiten, als es hierzulande keine Zecken gab, die diese Krankheit übertrugen, sind lange vorbei. Im Jahr 2004 hatte Prof. Reisinger den ersten Verdachtsfall: Ein Patient wurde beim Aufräumen seines Bootsschuppens am Woblitzsee bei Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) von einem dieser 2,5 bis 4,5 Millimeter großen Tierchen gestochen.

Schon kurz danach hatte der Mann leichtes Fieber, Unwohlsein und Kopfschmerzen, die nach wenigen Tagen wieder verschwanden und dann zusammen mit starker Schläfrigkeit zurückkehrten. Diagnose: FSME. Der Dekan der Medizinischen Fakultät veröffentlichte den Fall im Ärzteblatt.

Geschlossene Kleidung empfohlen Beim Aufenthalt im hohen Gras, Gebüsch oder Unterholz bietet das Tragen geschlossener Kleidung (feste Schuhe, lange Hosen, lange Ärmel) einen gewissen Schutz vor den Zecken. Werden die Hosenbeine in die Socken gesteckt, ist die Zecke gezwungen, auf der Kleidung nach oben zu laufen. Das erleichtere es, die Parasiten zu finden, so die Experten des Robert-Koch-Instituts. Dazu trägt auch das Tragen von heller Kleidung bei. Nach einem Aufenthalt im Freien sollte der Körper nach Zecken abgesucht und diese sofort entfernt werden. Insbesondere sollte man Kinder nach dem Spielen im Freien gründlich kontrollieren. Aufgepasst: Zecken bevorzugen Stichstellen wie Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich oder Kniekehle.

Zweifel an der Diagnose

Die Kollegen aber glaubten ihm nicht. Galt der Nordosten doch 20 Jahre lang als FSME-frei. Und es gab höchstens mal Infektionen, die jemand aus dem Süden Deutschlands mitgebracht hatte. „Wir wurden zunächst kritisiert, dass wir wohl keine ordentliche Reiseanamnese durchgeführt hätten“, erinnert sich Prof. Reisinger. Ein Vorwurf, den er nicht auf sich sitzen lassen wollte.

Zecke klettert auf Grashalme Die in Deutschland häufigsten Ixodes-Zecken (gemeiner Holzbock) kommen laut Robert-Koch-Institut in Berlin praktisch überall vor, wo es Pflanzen gibt, auch in Gärten oder Parks. Die Zecke klettert beispielsweise auf Grashalme, ein Gebüsch oder Totholz. Kommen ein Tier oder ein Mensch vorbei, wird der Parasit bei Kontakt abgestreift und hält sich fest. Zecken fallen nicht von Bäumen noch können sie springen. Die meisten Zecken warten in einer Höhe von weniger als einem Meter über dem Boden.

Mit Bettlaken auf Parasitenjagd

Als schon ein Jahr später die nächsten Infektionen auftraten, ging er mit weißen Bettlaken bewaffnet in den Wäldern auf Zeckenjagd, in deren Nähe die Infektionen aufgetreten sind. Fazit: Am Woblitzsee und in Thiessow auf Rügen konnten tatsächlich Spinnentiere gefangen werden, die FSME-positiv getestet wurden.

Der Mediziner, der zugleich Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates am Hamburger Tropeninstitut ist, befürchtet: Langfristig könnte sich der Erreger mit der globalen Erwärmung auch hierzulande noch weiter ausbreiten.

FSME-Erkrangungen nach Zeckenbissen in Deutschland Quelle: Benjamin Barz

Gefährliche Variante: die russische FSME

Ein Blick auf den „Zeckenatlas“ der Robert-Koch-Stiftung zeigt schon heute: Es gibt viele Gegenden, in denen niemand ungeimpft unterwegs sein sollte, wenn er sich nicht nur in Städten bewegt. Hochrisikogebiete ziehen sich aus der Schweiz über Süddeutschland bis nach Mitteldeutschland. Sie reichen von Polen bis nach Japan.

Und auch im Norden, beispielsweise in Schweden, ist die Gefahr einer Infektion groß. In der Taiga und in Sibirien gibt es darüber hinaus noch einen gefährlichen Cousin unserer FSME: die russische FSME. Bei dieser betrage die Sterblichkeitsrate immerhin etwa 30 Prozent, so der Mediziner. Glücklicherweise sei die bei uns gebräuchliche Impfung auch gegen diese Erkrankung wirksam.

Keine Therapie gegen Krim-Kongo-Fieber

Gegen eine andere Krankheit, die ebenfalls von Zecken übertragen wird, hilft diese Impfung allerdings nicht: das sogenannte Krim-Kongo-Fieber. Es handelt sich um eine hochgefährliche Viruserkrankung. Diese trat zuerst nur in Anatolien ( Türkei) auf. Mittlerweile kommt sie aber auch in Antalya, also an der türkischen Mittelmeerküste, vor. Prof. Reisinger beobachtet die Verbreitung schon seit einiger Zeit. Er ist sich sicher: „Der Virus breitet sich langsam Richtung Zentraleuropa aus und wird irgendwann in Deutschland ankommen.“ Eine Gefahr, die er sehr ernst nimmt. Zwar sei die Diagnostik am Hamburger Tropeninstitut und an der Charité in Berlin bereits aufgebaut. Doch gebe es leider noch keine Therapie und keinen geeigneten Impfstoff.

Von Katja Bülow