Zeckenbisse: Bereits über 60 Borreliose-Neuinfektionen in MV

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr bereits mehr als 60 Borreliose-Infektionen gemeldet worden. Dies teilte die Barmer Krankenkasse am Mittwoch unter Bezug auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit. Mit den nun steigenden Temperaturen steige auch die Zeckengefahr.

Durch Zeckenstiche, umgangssprachlich auch Zeckenbisse genannt, könnten Bakterien der sogenannten Lyme-Borreliose übertragen werden, hieß es. Breiten sich diese ungehindert im Körper aus, drohen schwerwiegende Schäden wie Hirnhautentzündung, Gelenkentzündungen oder Herzprobleme.

Wie verlief das Infektionsgeschehen im Vorjahr?

Im vergangenen Jahr sind den Angaben zufolge in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 600 Borreliose-Infektionen gemeldet worden. Besonders betroffen war der Landkreis Rostock mit 173 Infektionen, gefolgt von Nordwestmecklenburg mit 122 Infektionen. Borreliose kann mit Antibiotika behandelt werden, es gibt aber keinen Impfstoff dagegen.

Von RND/epd