Wesenberg

In der Nacht zu Sonntag sind in Wesenberg ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zehn Kennzeichen von Fahrzeugen entwendet. In einem Fall wurde ein Kennzeichen durch einen Zeugen gefunden und an die Polizei übergeben. Auffällig war, dass die Tüv-Plakette aus dem Kennzeichen mit einer Blechschere entfernt wurde.

Die Polizei geht davon aus, dass bei den anderen entwendeten Kennzeichen ebenfalls die Tüv-Plaketten herausgeschnitten worden sind. Die Ermittlungen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Sachbeschädigung laufen.

OZ