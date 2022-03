Tessin

Alljährlich verlieren wir am letzten Sonntag im März eine Stunde Schlaf: Um 2 Uhr nachts werden die Uhren umgestellt, auf 1.59 Uhr folgt also 3 Uhr. Während manche das nicht einmal merken, weil sich die Zeit auf ihrem Smartphone automatisch anpasst, haben andere tagelang damit zu kämpfen: Uhrmacherin Doreen Ahrens stellt in ihrem Geschäft zweimal im Jahr rund 100 Uhren um. „Wir würden uns über eine Uhrzeit im Jahr freuen“, sagt ihr Ehemann Roland und lacht. Er kümmert sich um die etwa 120 Jahre alte Uhr am Geschäfts- und Wohnhaus der beiden, die seit Generationen im Besitz der Familie ist.

Die Uhr reiste 1934 von Warnemünde nach Tessin

Wer in Tessin an der Rostocker Straße entlang läuft, bemerkt das Schmuckstück vor dem Juwelier Ahrens wahrscheinlich: Ihr leicht gestreifter Rahmen ist hell und pompös, die schwarzen Zahlen haben die Größe einer Hand und der Hintergrund erinnert an Marmor. In der Mitte befindet sich ein dunkler und einfacher Schriftzug. Darauf steht „Uhren Boersch“. Es ist der Name von Doreen Ahrens’ Vater, Rüdiger Boersch.

Mehr als 100 Jahre alt ist diese Uhr, die am Geschäft der Eheleute Ahrens hängt. Quelle: Frank Söllner

Die Geschichte hinter der Uhr ist laut Roland Ahrens ebenso originell wie sie selbst: Der Uhrmachermeister Erich Dettmann hat sie im Jahr 1934 von Warnemünde nach Tessin gebracht, wo sie seitdem hängt. Er hatte als Geselle schon Uhren im Vatikan aufgezogen und war der Lehrmeister seines Schwiegervaters Rüdiger Boersch. Als Erich Dettmann verstarb, war sein Schüler erst Mitte 20 – und plötzlich darauf angewiesen, seinen Meister zu machen. So wurde er zum damals jüngsten Uhrmachermeister in Mecklenburg-Vorpommern, berichtet der 53-jährige Schwiegersohn. Das beeindruckende Modell an der Fassade des Hauses ging in seinen Besitz über. Erst vor rund zehn Jahren ist er in den Ruhestand gegangen und hilft heute noch dabei, sie zu pflegen und zu reparieren.

Auch ohne Zeitumstellung: Inhaber zieht Uhr wöchentlich auf

Denn vor 33 Jahren, im Mai 1989, kaufte Roland Ahrens das Anwesen seines Schwiegervaters – samt Uhr. Einmal im Jahr wird sie ausgebaut und gewartet. „Einige Teile werden sparsam geölt“, erklärt er. „Außerdem kommen Dreck und Staub runter.“ Dann werde sie wieder angebaut und halte weiter durch. Einziges Manko: In der Winterzeit sei sie gelegentlich nicht auf die Minute genau.

Neben der Wartung ist wöchentlich ein Aufziehen der Uhr nötig: Wegen des Getriebes und der zwei starken Zugfedern, stecke da „ein bisschen Power hinter“, so der Kenner. In der Nacht zu Sonntag ist es wieder so weit. Wobei sich der 53-Jährige das nächtliche Aufstehen für die Zeitumstellung spart: „Nachts schlafe ich“, sagt er. „Ich denke, das verzeihen die Menschen mir, wenn ich das morgen früh mache.“ Auch seine Frau versucht, trotz all der Uhren mit mechanischem Werk, darunter zahlreiche Armbanduhren, Ruhe zu bewahren: Sie kümmert sich neben dem Tagesgeschäft, wozu etwa die Beratung der Kundschaft zählt, Stück für Stück um die Umstellung. „Das Wichtigste machen wir sofort, der Rest wartet“, fasst Roland Ahrens zusammen.

Die Uhr in Tessin bleibt in der Familie

Es ist ein ähnliches Prozedere, Jahr für Jahr – und aus Sicht des Juwelier-Inhabers haben die Eheleute, das Geschäft und die riesige historische Uhr an seiner Hausfassade noch einen weiten Weg vor sich. „Solange ich hier wohne, werde ich sie weiter fleißig aufziehen“, sagt er. Dann geht sie in den Besitz eines der drei Kinder des Paares über. „Von ihnen ist aber niemand Uhrmacher, sie haben andere Fachgebiete.“

Von Jessica Orlowicz