Die Corona-Pandemie zwingt die meisten von uns dazu, zu Hause zu bleiben. Draußen steht die Welt nahezu still. Bei Laura Fischer dagegen geht täglich die Post ab. Die Greifswalderin ist täglich in der Hansestadt unterwegs, damit andere auf dem Laufenden bleiben. Die 21-Jährige ist Zustellerin und liefert den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG die neuesten Nachrichten in gedruckter Form nach Haus.

Ob im Krankenhaus, im Supermarkt, in der Bäckerei oder der Apotheke: Überall legen sich Helden des Alltags ins Zeug, um sprichwörtlich den Laden am Laufen zu halten. Sie spüre, dass auch ihr Job derzeit ein besonders wichtiger ist, sagt Laura Fischer. Der Informationsbedarf sei groß. „Alle wollen die Zeitung lesen. Viele stehen schon um 6 Uhr am Briefkasten.“

Nachts geht die Post ab

Mit dem Auto fährt Laura Fischer die OZ in Greifswalds Ostseeviertel aus. Quelle: Christian Rödel

Damit die Wissbegierigen dann nicht ins Leere greifen, muss Laura Fischer früh aus den Federn. Je nach Auftragslage steht sie zwischen 1 und 4 Uhr nachts auf, um Post und druckfrische Exemplare der OZ zuzustellen. Für die 21-Jährige kein Problem. „Man gewöhnt sich dran.“ Wie schafft sie es, in aller Früh munter zu werden? „Ich geh’ um 18 Uhr, spätestens 19 Uhr ins Bett.“

Damit ist Laura Fischer nicht allein: 1345 Zusteller sind landesweit im Auftrag der Nordbrief Rostock GmbH unterwegs, damit Leser ihre OSTSEE-ZEITUNG bekommen. Auch Anzeigenblätter, Werbeprospekte, Postkarten und Briefe haben die Boten im Gepäck und so im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass 111,5 Millionen Sendungen ihren Adressaten erreichen.

Greifswalder wollen’s wissen

Die Corona-Krise hat Laura Fischer noch etwas mehr Arbeit als bisher beschert. „Die Zahl der OZ-Abonnenten nimmt zu.“ Damit diese auch in Zeiten von Kontaktsperre über die neuesten Geschehnisse Bescheid wissen und sich in spannende Geschichten vertiefen können, sind landesweit Dutzende Reporter und Fotografen im Einsatz. Weil Leser das Recherchierte nicht nur online, sondern auch auf Papier lesen können, laufen in Rostock die Druckmaschinen auf Hochtouren.

Apropos Touren: Selbige führen Laura Fischer seit rund einem Dreivierteljahr auf verschiedensten Routen durch die Hansestadt. Meist fährt sie die OZ im Ostseeviertel aus. Botin sei sie per Zufall geworden, erzählt sie.

Auto statt Arztpraxis

Die gebürtige Greifswalderin ist in Hamburg aufgewachsen, hat dort eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten abgeschlossen. Ein Beruf, der dann aber doch nicht ganz das Richtige für sie gewesen sei, sagt Laura Fischer.

Als es sie zurück in ihre Geburtsstadt zieht, nutzt Laura Fischer die Chance, einen anderen Weg einzuschlagen. „Ich hab’ als Teenager Zeitungen ausgetragen und fand’s cool.“ Deshalb habe sie sich als Zustellerin beworben. „Einen Tag später hatte ich die Einladung zum Vorstellungsgespräch.“

Job mit vielen Freiheiten

Ihre Freizeit verbringt Laura Fischer am liebsten mit ihrer Freundin und ihren zwei Hunden – wenn auch bedingt durch die Pandemie nicht ganz so wie erhofft. Gemeinsame Unternehmungen mit ihrer Familie habe sie absagen müssen. Mit Mutter, Stiefvater und Bruder, die alle rings um Greifswald leben, sei sie aber in ständigem Kontakt. „Wir sehen uns regelmäßig.“

Ihre Kollegen bekommt Laura Fischer dagegen selten zu Gesicht. „Macht nichts, ich mach’ gern mein eigenes Ding.“ An ihrem Job schätzt sie die Freiheiten, die ihr dieser bietet: Zeitung einladen und losfahren, im Auto laut Musik aufdrehen, ohne dass ein anderer meckert, Bewegung an der frischen Luft. „Ist doch super.“

Eine Freiheit kann sie momentan ganz besonders auskosten – Fahrfreiheit. Auf den Straßen sei dieser Tage deutlich weniger los als sonst, sagt Laura Fischer. „Für uns Zusteller eigentlich ganz angenehm“, sagt sie und lacht.

Tierische Treffen und Schlüsseldienste

Auch wenn sie unterwegs derzeit oft keine Menschenseele trifft, ganz allein ist die Postbotin nicht. Denn sobald sich die Nacht über Greifswald gelegt hat, wird’s wild. „Wildschwein, Mader, Fuchs – ich bin schon allen möglichen Tieren begegnet. Aufregend.“

Auf ihren Touren macht sie auch Entdeckungen, die Einbrecher besser nicht zu sehen bekommen sollten: Schlüssel, vom Bewohner im Haustürschloss vergessen. Dann tritt Laura Fischer als Retterin auf, wirft Schlüssel samt Grußbotschaft in den Briefkasten. Zum Dank wird sie in der nächsten Nacht mit Dankesbriefen oder Leckereien überrascht, die am Postkasten auf sie warten.

Über solche Aufmerksamkeiten kann sich Laura Fischer auch vor Festen wie Weihnachten oder Ostern freuen. „Die Leute sind sehr dankbar. Dabei mache ich doch nur meinen Job“, sagt sie. Einer, der selten wichtiger war als heute und darum alles andere als selbstverständlich ist.

