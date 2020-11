Zempin

Corona-Hotspot im Pflegeheim „Haus am Ostseestrand“ in Zempin auf Usedom, wo zahlreiche Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. So seien dort insgesamt 30 Menschen betroffen – 17 Bewohner und 13 Mitarbeiter.

Die Pflegeheim Seebad Zempin GmbH ist eine moderne, privat betriebene Einrichtung mit 80 Plätzen, die einen guten Ruf hat. Die Plätze in Zempin sind nicht nur wegen der Nähe des Hauses zum Strand begehrt, sondern auch wegen der hohen Qualität der angebotenen Pflegeleistungen.

Zahlreiche Kontakte werden nachverfolgt

Wo der Ursprung des Corona-Hotspots mit 30 Betroffenen in der Pflegeeinrichtung herrührt, ist noch nicht bekannt. Das Gesundheitsamt des Landkreises war über den gestrigen Tag dabei, weitere Kontakte der insgesamt 30 positiv Getesteten nachzuverfolgen. Nach Aussage von Kreissprecher Achim Froitzheim waren auch Abstrichteams vor Ort, um weitere Bewohner und Mitarbeiter zu testen. Weitere Testergebnisse werden am Donnerstag erwartet.

Bereits am Morgen war die Zufahrt zum „Haus am Ostseestrand“ mit rotem Flatterband versperrt worden. Jemand hat es am Infokasten, direkt neben dem Gehweg, befestigt. Im Infokasten hängen Bilder von freundlich dreinblickenden Bewohnern auf dem vergangenen Herbstfest und der Veranstaltungskalender des Pflegeheims. „Hellau zur 5. Jahreszeit“ steht dort für den 11.11. notiert.

Post auf Zuruf

Am Vormittag fährt das Postauto vor, der Fahrer hupt. „Was ist denn hier los?“ ruft er quer über den Platz, als ein Fenster geöffnet wird. Es bleibt ihm keine Wahl: Laut liest er die Namen von Bewohnern vor, für die er Briefe dabei hat. Mehrmals ein Ruf zurück: „Wohnt hier nicht mehr.“ Als er durch ist mit seiner Liste, holt ein Mann in Arbeitskleidung die Sendungen vom Auto ab. Noch einmal fragt der Postbote: „Habt ihr einen positiven Fall?“. Der Mann bleibt dem Fahrer die Antwort schuldig. Dann muss der Postbote auch schon weiter.

Auch Reha-Klinik in Ahlbeck betroffen

Dennoch verbreitet sich die Nachricht vom Corona-Hotspot im Zempin in Windeseile auf der Insel und dem Festland. Am Mittag dann die Bestätigung durch den Landkreis. Doch es nicht die einzige Pflegeeinrichtung, die auf Usedom von Corona betroffen ist. In einer Reha-Einrichtung in Ahlbeck gibt es ebenfalls einen positiv getesteten Fall. Auch dort wird getestet, ob sich möglicherweise weitere Menschen infiziert haben.

Ob von den positiv getesteten Bewohnern und Mitarbeitern jemand so erkrankt ist, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss, wurde nicht bekannt. Fakt ist, dass im Kreiskrankenhaus Wolgast derzeit keine Corona-Patienten behandelt werden.

Dennoch sei die Lage im Landkreis überaus angespannt, teilt Froitzheim mit. Nach wie vor sind mehrere Schulen und Einrichtungen betroffen, die über das ganze Kreisgebiet verteilt sind. So sind die Greifswald die Gesamtschule IGS Erwin Fischer Greifswald und die Caspar David Friedrich Schule betroffen sowie in Ducherow die Lindenschule.

Auch im Kursana Domizil in Torgelow wurden zwei Personen positiv getestet. Weitere positiv getestete Personen gab es beim AWO-Pflegedienst in Leopoldshagen und in der Kita Spatzennest Eichhorst. Hier sind sowohl Personal als auch Kinder betroffen.

Inzidenzwert im Kreis liegt bei 84,5

Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) insgesamt 173 neue Fälle. Am Montag waren es landesweit nur 30 gewesen, am Dienstag bereits 156. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie landesweit 4789 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, allein in den vergangenen sieben Tagen waren es 750. Als geheilt gelten 3313 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg den Angaben zufolge von 43,2 am Montag auf nunmehr 46,6. Die höchsten Inzidenzwerte erreichen laut Lagus immer noch Vorpommern-Greifswald mit 84,5 und Nordwestmecklenburg mit 75,6. In beiden Landkreisen ist dieser Wert weiter gestiegen, sie gelten daher weiterhin als Risikogebiete. Regionen werden zu Risikogebieten erklärt, sobald die 50er-Grenze überschritten wird, dann springt die Corona-Ampel auf rot.

Von Cornelia Meerkatz und Juliane Schultz