Zeugen gesucht: Supermarktdieb schubst Mitarbeiter in Warin

Warin

Wie die Polizei heute mitteilte, hat ein Mann am Freitagvormittag Alkohol aus einem Wariner Supermarkt in der Bützower Straße gestohlen. Der Tatverdächtige wurde dabei beobachtet, wie er Ware aus dem Supermarkt einsteckte und dann eilig das Geschäft verließ. Er stieg in seinen dunkelblauen metallicfarbenen Audi 80 oder A4.

Zwei Mitarbeiter folgten dem Mann und konfrontierten ihn mit ihrem Verdacht. Nachdem sie ihn aufforderten den Inhalt seiner Umhängetasche zu zeigen, schubste der Tatverdächtige einen der Mitarbeiter und fuhr schnell aus der Parklücke. Die Mitarbeiter, die sich ihm in den Weg stellten, mussten zu Seite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige soll ca 180 Zentimeter groß und ca. 40 Jahre alt sein. Er hatte sehr kurze dunkelblonde Haare, einen 3-Tagebart und trug graue Jogginghose und ein schwarzes Kapuzenshirt mit rot-weißer Aufschrift.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen hat, kann sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 melden.

Von OZ