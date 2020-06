Rostock

Die Corona-Krise hat auch einen tierischen Aspekt: Zoos in aller Welt melden, dass die Tiere sich anders verhalten, weil die Besucher ausbleiben. Vermissen die Tiere tatsächlich die Menschen oder bilden wir uns das nur ein?

Die OZ hat mit dem Tierverhaltensexperten Professor Birger Puppe vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf ( Landkreis Rostock) gesprochen und ernüchternde Fakten erfahren: Die Zoobewohner kommen auch ganz gut zurecht, ohne bestaunt zu werden. „Als Spezies sind wir den Tieren völlig egal“, so der Experte. Die Menschen seien für die eingesperrten Tiere lediglich eine Ablenkung von ihrer täglichen Langeweile.

Anzeige

Bedürfnis nach geistiger Herausforderung

Wie wichtig solche Ablenkungen sind, zeigt sich auch an einer Studie, für die das Institut derzeit das Verhalten von Ziegen untersucht. Den Ziegen werden unter anderem verschiedene Motive auf Bildschirmen gezeigt, bei denen sie Ähnlichkeiten erkennen sollen. Als Belohnung winkt eine Portion Wasser.

Weitere OZ+ Artikel

Das Interessante dabei: Wasser würden sie auch bekommen, wenn sie nicht mitmachen. Dennoch entscheidet sich bis zur Hälfte der Ziegen dafür, den Umweg über die Aufgabe zu gehen. „Das zeigt, dass die Tiere ein Bedürfnis nach geistiger Herausforderung haben“, erklärt Puppe.

Verstörte Aale

„Tiere brauchen bestimmte Umweltreize“, so der Experte. Und Menschen im Zoo sind für die Tiere eben auch ein Reiz. „Wenn dieser wegfällt, gefällt es ihnen offensichtlich auch nicht gut.“

Puppe verweist auf ein Phänomen im Ueno-Zoo in der japanischen Hauptstadt Tokio. Dort war der plötzliche Wegfall der Besucherströme für eine Aal-Art wohl so verstörend, dass sie sich zurückzogen und sich auch vor den Pflegern versteckten. In ihrer Not baten die Zoo-Verantwortlichen die Besucher, den Aalen via Internet über aufgestellte Bildschirme zuzuwinken.

Keine Besucher: Rostocker Orang-Utans verhalten sich anders Die Orang-Utans im Darwineum des Rostocker Zoos verhalten sich ungewöhnlich, seit keine Menschen mehr zu Besuch kommen: „Orang-Mann Sabas steht sonst gerne an der Scheibe und beobachtet die Besucher“, erklärt Menschenaffenpfleger Tobias Pollmer. „Jetzt spielt er stattdessen oft mit seinen Töchtern.“ Das sei ungewöhnlich, denn in der Natur kümmerten sich Orang-Männer eigentlich nicht um ihren Nachwuchs. Tochter Surya ist sonst besonders angetan von den Menschen, spielt sogar durch die Scheibe mit ihnen. „Unsere Orang-Utans suchen den Kontakt zu den Besuchern“, so Pollmer. Jetzt interagieren sie eben mehr unter einander – oder klettern öfter auf Bäume. Der Senior unter den Orang-Utans, Edje, zeige dabei ebenfalls ein ungewöhnliches Verhalten: „Er frisst Laub, was er sonst nicht tut.“ Vielleicht Frustfressen, weil ihm die Menschen fehlen? Ganz anders verhält es sich bei den Gorillas im Darwineum: „Sie haben gerade zweifachen Nachwuchs, da haben sie ganz andere Sorgen als die fehlenden Besucher“, sagt Pollmer.

Mensch statt Hund

Es sei fraglich, ob Zootiere so etwas wie „vermissen“ überhaupt kennen. „Um jemand vermissen zu können, muss man vorher eine Bindung aufgebaut haben“, so Puppe.

Bei manchen Haustieren sei dies allerdings klar: „Hunde sind sehr soziale Tiere, die über Jahrhunderte vom Menschen domestiziert wurden. Wenn jemand einen Hundewelpen zu sich nimmt, baut dieser eine Bindung zu seinem Halter auf, die er sonst zu seinen Artgenossen entwickeln würde.“ Es sei bewiesen, dass Hunde neugieriger, weniger ängstlich und weniger gestresst seien, wenn ihr Herrchen oder Frauchen in der Nähe ist. Interessant sei, dass Wölfe dieses Verhalten nicht zeigen.

Katze schätzt ihren Futterbringer

Auch viele Katzenfreunde seien überzeugt, dass ihre Tiere sie genauso lieben wie sie ihre Katze und sie vermissen, wenn sie nicht zu Hause sind. „Da tappt man jedoch in die Vermenschlichungsfalle“, warnt Puppe. „Es ist schön, wenn man vermisst wird.“ Doch tatsächlich schätzen Katzen an „ihrem“ Menschen vor allem, dass er ihnen Futter bringt und das Katzenklo reinigt.

Der Alltag im Zoo sei dagegen für die Tiere oft extrem langweilig. Da sei jede Ablenkung willkommen, selbst Menschen, die regelmäßig vorbeikommen. „Sie vermissen während der Corona-Pause also nicht die Menschen, sondern höchstens die Routine, die sie mit sich bringen“, sagt Puppe und verdeutlicht dies mit einem menschlichen Beispiel: „Wenn Sie im Gefängnis sitzen und unter Ihrem vergitterten Fenster läuft jeden Tag eine hübsche Frau vorbei, würden sie es auch bedauern, wenn sie auf einmal nicht mehr käme. Aber es würde Sie wahrscheinlich emotional nicht tief berühren.“

Affen haben genug Ablenkung

Etwas anders verhalte es sich mit den Menschenaffen. „Sie reagieren möglicherweise etwas stärker auf Menschen“, sagt der Professor. Im Rostocker Zoo etwa ist weiterhin das Tropenhaus des Darwineums geschlossen, in dem die Menschenaffen leben. Doch Puppe sorgt sich nicht, dass sie vereinsamen könnten: „Seit einigen Jahren gibt es weltweit große Bemühungen, den Affen bessere Bedingungen inklusive geistiger Herausforderungen zu bieten.“ So müssen sie etwa spielerisch Futter suchen.

Diese Entwicklung sei eine der größten Verbesserungen des Tierwohls in Zoos überhaupt gewesen, meint Puppe. „Da spielt es keine große Rolle, dass derzeit die Menschen fehlen.“

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem