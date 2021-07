Zingst

Wie die Polizei am Sonnabendabend in Neubrandenburg mitteilte, meldete sich ein Hinweisgeber gegen 18:45 Uhr und meldete, er habe eine Leiche im Wasser auf Höhe des Strandaufganges 17 in Zingst gesehen.

Bei dem Leichnam handelt es sich um eine männliche leblose Person, welche vollständig bekleidet war. Die Identität des Mannes ist unbekannt. „Offensichtliche Verletzungen durch Gewalteinwirkung wurden nicht festgestellt“, sagte ein Sprecher.

Kein Anfangsverdacht für eine Straftat

Hinweise, die den Anfangsverdacht einer Straftat begründen, liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen zur Todesursache sowie zur Identität des Mannes dauern an.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vermisstenfälle für den Bereich Zingst/Darß werden in den Ermittlungen einbezogen.

Von RND/pat