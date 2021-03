Zingst/Prerow

Verlängerter Winterschlaf für die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und Rügen. Der Grund ist bekannt: die aktuelle Corona-Landesverordnung, die touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern verbietet. Doch über die Meiningenbrücke und auch die Rügenbrücke fahren unzählige Autos mit auswärtigem Kennzeichen. Der Tourismus scheint nicht gänzlich eingeschlafen zu sein – und zunehmend auch mehr ins Rollen zu kommen.

168 Verstöße seit Jahresbeginn

Auch bei der Polizei registriert man dieses Geschehen. Obgleich nicht primär zuständig, gehen dort doch die meisten Hinweise von Bürgern ein. Seit Jahresbeginn haben die Beamten im Landkreis Vorpommern-Rügen insgesamt 168 Anzeigen aufgenommen, wie Stefanie Peter, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Stralsund informiert. Die meisten davon, zumindest das ist keine Überraschung, auf Rügen (inklusive Hiddensee 62 seit Jahresbeginn) und in den Polizeirevieren Ribnitz-Damgarten und Barth (insgesamt 93), deren Beamte unter anderem auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst für Recht und Ordnung sorgen.

12 Gäste aus einer Pension in Zingst nach Hause geschickt

„Wir als Polizei sind zwar nicht primär zuständig, gehen aber natürlich Hinweisen nach“, sagt Matthias Peter, Leiter des Barther Polizeireviers. Einen dieser Hinweise hat es Mitte März gegeben. Eine Pension soll trotz Verbots Urlauber beherbergen. Tatsächlich haben die Beamten gleich sechs Familien à zwei Personen angetroffen, die wohl Urlaub auf der Halbinsel gemacht haben.

Für diesen Urlaub, den sie vorzeitig beenden mussten, dürften die Paare aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin im Nachhinein noch zusätzlich ins Portemonnaie greifen. Denn der Bußgeldkatalog der Corona-Landesverordnung sieht bei verbotener Einreise ein Bußgeld in Höhe von 150 bis 2000 Euro pro Person vor. Und auch der Betreiberin der Pension, die gleich sechs Anzeigen – eine für jedes beherbergte Paar – kassiert hat, werden diese Urlauber wohl eher Geld kosten, anstatt welches in die Kasse zu spülen. 1000 bis 25 000 Euro werden laut Bußgeldkatalog pro Verstoß fällig.

Leere Straßen auf der Halbinsel

Auf den Straßen des Ostseeheilbades sieht man allerdings nichts von Touristenflut. Zumindest nicht, wenn man dies anhand der Spaziergänger und Radfahrer ausmacht. Beinahe wie leergefegt sind Gehwege und auch der Dünenradweg – trotz besten Frühlingswetters mit reichlich Sonnenschein am frühen Sonnabendnachmittag und auch noch zwei Stunden später.

In Prerow ein ähnliches Bild: Wie auch in Zingst scheinen die meisten Hotels und Pensionen noch im Winterschlaf. Wenngleich sich das eine oder andere Haus vor den jüngsten Entscheidungen der Regierungen schon auf Ostergäste, mit denen zumindest noch bis 2019 die Touristensaison gestartet ist, eingestellt hat, wie an manch einer Dekoration zu sehen ist.

So sie denn da sind, die Urlauber, wie die Fahrzeuge mit den Kennzeichen aus dem gesamten Bundesgebiet, die über die Straßen rollen, vermuten lassen, „verstecken“ sie sich gut – zumindest am Sonnabendnachmittag. Denn auch in den Supermärkten oder beispielsweise im Kaufhaus Stolz in Zingst ist es ruhig – den Inhabern wie allen vom Tourismus Lebenden auf der Halbinsel ganz sicher zu ruhig.

Ansturm zur Hauptsaison?

Klare Message von den Betreibern des "Hotel Waldschlösschen" in Prerow. Quelle: Anja Krüger

Was bleiben dürfte, ist die Hoffnung auf eine ähnliche Hochsaison, wie letztlich im vergangenen Jahr. „Tatsächlich gehen alle davon aus, dass die Region überrannt wird“, weiß Matthias Peter aus der Zusammenkunft des Saisonrates. Dieser ist ein regional einmaliger seit 25 Jahren bestehender Zusammenschluss von Vertretern von Verwaltung, Ordnungs- und Sicherheitsbehörden, wie der Polizei. Dessen Mitglieder haben es sich auf die Fahnen geschrieben, für eine möglichst störungsfreie Touristensaison sowohl auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst als auch an der südlichen Boddenküste zu sorgen.

Zum Wohle der Einheimischen und der Urlauber, die ebenfalls darauf warten, endlich wieder an die Küste kommen zu dürfen. So schreibt beispielsweise Dieter Weis aus der Lüneburger Heide per E-Mail: „Seit 1990 besuchen wir Graal-Müritz, Prerow, Born, Hiddensee, Markgrafenheide, Rügen, Bansin, Heringsdorf mehrmals im Jahr und verbringen unsere Urlaube ausschließlich dort, weil es uns dort am besten gefällt.“ Der letzte Urlaub sei nun mittlerweile mehr als ein Jahr her. „Wir leiden sehr an Entzugserscheinungen und hoffen, dass es bald wieder losgeht.“

Von Anja Krüger