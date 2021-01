Zinnowitz

Das Schicksal von Friseurmeisterin Bianca Orpel aus Zinnowitz hat zahlreiche Leser in den sozialen Netzwerken beschäftigt. Auf der einen Seite zeigen sie Mitleid mit der Unternehmerin, dass sie aus Verzweiflung ihren Laden öffnen möchte, auf der anderen Seite zeigen sie Unverständnis darüber, dass sie für die Öffnung Strafen in Kauf nimmt.

Userin Ines Glocke schreibt: „Sie nimmt eine Strafe in Kauf bis hin zum Entzug der Gewerbeerlaubnis? Und mit dieser Ankündigung in der Zeitung wird ihr erster Kunde das Ordnungsamt sein und den Laden schließen. Was genau hat sie dann eigentlich erreicht? Ich weiß, dass es Menschen wie sie unwahrscheinlich schwer haben. Aber ich glaube nicht, dass sie sich der Folgen wirklich bewusst ist.“

Rico Heyden schreibt, dass ihm Bianca Orpel leid tut. „Das Problem wird sein, das Geld, was sie jetzt reinholt, wird sich der Staat doppelt und dreifach wiederholen.“ Sein Tipp: Sammelklagen starten. Aber Heyden geht davon aus, dass diese nichts bringen werden.

Facebook-User Hans Seiffert moniert, dass die Regierung womöglich nicht an die zahlreichen Kleinunternehmen gedacht habe. „Die Kleinunternehmer, Gastronomie und Hotellerie bekamen Auflagen. Diese wurden umgesetzt, was eine Menge Geld gekostet hat, und haben jetzt keine Einnahmen. Die Regierung meint, diese Unternehmen immer noch geschlossen zu halten und noch weiter über Monate.“

Regina Steffen kann Bianca Orpel gut verstehen. „Ob Friseur, Kosmetikstudios oder Gastronomie – alle haben die Hygienevorschriften mehr als 100 Prozent umgesetzt und werden dafür bestraft. Obwohl diese Unternehmen seit vier beziehungsweise acht Wochen geschlossen sind, steigen die Coronazahlen.“

Lars Ericsson findet ihr Verhalten absolut nachvollziehbar. „Auch der Hinweis auf die großen Märkte, in denen Hygiene Maßnahmen nicht mehr wirklich verfolgt werden. Wo ist der freundliche Herr, der bei Rewe die Einkaufswagen desinfiziert und verteilt hat?“

Michael Sjór: „Selbstständigkeit ist immer ein Risiko, dass man in Kauf nimmt. Und wenn es dann einschlägt, muss man das akzeptieren oder den rechtlichen Weg versuchen. Trotzreaktionen sind der Sache nicht dienlich und führen vermutlich eher dazu, dass alles noch länger geschlossen bleibt, weil man durch solches Handeln der Politik Argumente schenkt. Ich, als Musiker, würde gerne wieder Konzerte geben, mach ich deswegen illegale Konzerte? Nein, denn dadurch erreicht man nichts, außer den Regelmachern Futter zu geben.“

Ben J. Amin: „Ob sie nun öffnet oder nicht, das Zeichen nach oben ist gesetzt. Es muss was passieren, Corona-Gelder müssen endlich fließen, in ausreichender Menge. Nicht nur der Bestand von kleinen Läden steht auf dem Spiel, sondern ganze Existenzen von kleinen Betreibern, die keine Rücklagen mehr haben, vielleicht sogar darum, weil sie mit den Rücklagen die einstigen Coronamaßnahmen umgesetzt haben. Gerade kleine selbstständige Unternehmen sind in größter Existenznot!“

Stefan Hohmann: „Es ist ja nun eindeutig, dass Schließungen im Einzelhandel und der Gastronomie nichts bringen und es auch nicht daran liegt, da die Maßnahmen seit Wochen überhaupt nicht greifen und die Zahlen immer mehr steigen. Von daher völlig richtige Entscheidung, was die Dame macht. Und wenn wir nicht so ein Angstvölkchen wären, müssten es noch viel mehr machen.“

Von Hannes Ewert