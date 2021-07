Zinnowitz

Alles muss raus: Die ganze Freude über diesen beschwingten, lebhaften Abend, aber auch der Frust über 18 Monate, in denen sie wegen Corona nicht auftreten konnten.

Und deshalb springt, fegt, ja hechtet Alexander Scheer bei der letzten Zugabe geradezu über die Ostsee-Freilichtbühne in Zinnowitz. Er wetzt die Stufen zur fünf Meter hohen Empore über der Spielfläche hinauf. Er rennt über die beiden erhöhten Seitengänge am Rande der Ränge, die in dieser Spielstätte normalerweise die hier beheimateten Schauspieler der Vineta-Festspiele für Einmarsch und Effekte nutzen.

„Eine solche Bühne muss man doch nutzen“

An diesem Montagabend sind Alexander Scheer, Andreas Dresen und ihre Band die Hauptdarsteller – mit einer Hommage an den legendären und viel zu früh verstorbenen Rockmusiker Gerhard Gundermann (1955-1998). 2018 widmete Regisseur Dresen Gundermann einen viel beachteten Film – mit seinem Protagonisten Scheer. Der Streifen machte den Liedermacher neuen Zielgruppen in ganz Deutschland bekannt – und bekam beste Kritiken, wurde zudem 2019 mit fünf LOLAs, dem Deutschen Filmpreis dekoriert.

Seitdem gingen Dresen und Scheer samt Band mit Gundermanns Musik auch auf Tour, bis Corona kam. Der Auftritt in Zinnowitz vor nun fast 300 Zuschauern (was wegen der einzuhaltenden Corona-Abstände ausverkauft bedeutet) ist nun der erste nach der langen Pause – und die Spielfreude dementsprechend riesig. „Eine solche große Bühne wie diese muss man doch nutzen“, ruft Alexander Scheer dem Publikum nach seinem „Ausdauerlauf“ zu. Und Regisseur Dresen sagt ein ums andere Mal: „Es ist so geil, wieder zu spielen.“

Improvisiert, unfertig, rebellisch

Das macht die „Gundermann-Band“ gekonnt. Dass mancher Einsatz noch nicht sitzt, überspielt das Quintett charmant. Die Musiker nutzen es für das Improvisierte, das Unfertige und Rebellische, dass Gundermanns Lieder ausmacht. Sie mixen Rockiges mit Balladen, Scheer spielt dabei auch die Mundharmonika. Neben Songs von Gundermann, bauen sie Stücke von Rio Reiser, Pankow oder Gisbert zu Knyphausen ein, die zum Reportoire passen.

Als vierten Song singt Scheer die Ballade „Linda“, den Gundermann für seine Tochter schrieb, die er mit 35 Jahren „noch sehr spät bekam“, wie er damals einschätzte und die ihm neuen Lebensmut gab. Gänsehaut auf den Rängen. Doch gleich geht’s rockig weiter. Die Band spielt bei den Fans beliebte Songs wie „Brunhilde“, „Ich mache meinen Frieden“, „Keine Zeit mehr“ oder „Das war mein zweitbester Sommer“. Bei der ersten Zugabe „An Vater“ – ruhig als Akkustikversion vorgetragen – kreischen tatsächlich die Ostseemöwen zur Begleitung.

„Gundermann-Band“ nun in Leipzig Nach der Corona-bedingten Absage vieler Auftritte haben Alexander Scheer, Andreas Dresen und Band ihre Tour in Zinnowitz neu gestartet. Als nächste Auftritte folgen für die „Gundermann-Band“ zwei Gastspiele auf der Parkbühne GeyerHaus in Leipzig an diesem Freitag und Sonnabend. Auch auf der Ostseebühne in Zinnowitz sind nach dem Konzert der Band vom Montag und dem Start der Vineta-Festspiele am Sonnabend (bis 3. September nun immer montags, mittwochs und freitags um 19:30 Uhr) weitere Gäste angekündigt: Darunter Martin Sonneborn (25. Juli, 19:30 Uhr, Satire), Daniela Dahn und Dr. Rainer Mausfeld (26. Juli,19:30 Uhr, Lesung/Gespräch) oder Matthias Platzeck (15. August, 19:30 Uhr, Lesung).

Nach „Und musst Du weinen“ hebt Dresen die Hände und ruft „Gundi“ gen Himmel. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir drei Jahre nach dem Film immer noch unterwegs sind und sich alle so freuen“, sagt der Regisseur, der auch als Professor an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock arbeitet: „Wir spielen sogar im Westen – und die finden dat jut“, berlinert er augenzwinkernd.

„Er klingt fast mehr wie Gundi als Gundi selbst“

Was Scheer, Dresen und ihren Kollegen wirklich gelingt, ist es, die Musik des Liedermachers und Lausitzer Grubenarbeiters Gerhard Gundermann, den Fachleute für einen der besten deutschen Textschreiber halten, der gleichzeitig systemkritisch und Stasi-Mitarbeiter in der DDR war, lebendig zu halten. Und sie schaffen es – wie ein Blick auf die Ränge in Zinnowitz zeigt – auch Menschen zu begeistern, die den echten Gundermann kaum kannten, ihn aber durch das Engagement der Band nun entdeckt haben.

Als Alexander Scheer im „DDR-Blumenhemd“ zur vorletzten Zugabe „Gras“ ansetzt, wirkt es so, als singe da tatsächlich Gerhard Gundermann. „Das ist unheimlich. Er klingt fast mehr wie ,Gundi’ als ,Gundi’ selbst“, scherzt ein Besucher. Wieder Gänsehaut! Und am Ende gibt es stehende Ovationen.

Von Alexander Loew