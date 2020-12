Kultur in Corona-Zeiten - Mundschutz im Märchen: So erleben Wolgaster Schüler den Theaterbesuch in Zinnowitz

Die Viertklässler der Wolgaster Heberleinschule fieberten am Dienstag in Zinnowitz mit „Weihnachtsgans Auguste“. Trotz Corona durften sie ins Weihnachtsmärchen der Vorpommerschen Landesbühne. Ob sie noch immer Appetit auf Gänsebraten haben?