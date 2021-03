Zinnowitz

Die Säge kreischt. Krachend fällt eine kräftige Buche zu Boden – hunderte Meter weit ist das zu hören. Die Zeit scheint stillzustehen in diesem Moment, als würden andere Pflanzen und Tiere kurz innehalten.

Seit einigen Tagen laufen nun die Baumfällungen im Küstenwald von Zinnowitz auf Usedom, mit denen das zuständige Forstamt als Eigentümer den Bestand verjüngen und auch frisches Holz zum Verkauf gewinnen will. Doch je länger die Arbeiten dauern, desto mehr Bürger sind besorgt oder hinterfragen zumindest das Ausmaß der Arbeiten kritisch.

Die schönsten Buchen ausgesucht?

Der stellvertretende Bürgermeister des Seebades, Paul Pazdzior (SPD), hat sich deshalb Dienstagmittag persönlich ein Bild von der Situation vor Ort gemacht. Sein erstes Urteil: „Es wird schon eine Menge gefällt – und man hat den Eindruck, dass die schönsten Buchen dafür ausgesucht wurden.“

Der stellvertretende Zinnowitzer Bürgermeister Paul Pazdzior (SPD) an einem gefällten Baum: „Hier wurden prächtige Exemplare ausgesucht.“ Quelle: Alexander Loew

Auch der zuständige Forstamtsleiter, Felix Adolphi, hat in den vergangenen Tagen einige Bürger-Beschwerden dazu beantworten müssen, wie er auf Nachfrage der OZ einräumt. Er betont aber: „Wir ernten weniger Holz als nachwächst.“ Die Forst befinde sich im Spannungsfeld, den Wald zu bewirtschaften und mit dem Holz Geld einzunehmen und gleichzeitig einen „Naturraum zu erhalten, der für Einwohner und Urlauber attraktiv und erholsam bleibt.“

Forstamtschef: Wir lösen die Aufgabe gut

„Ich denke, wir lösen diese Aufgabe seit Jahren ganz gut. Ich freue mich über Nachfragen der Bürger dazu, aber ich würde mich auch freuen, wenn sie uns zugestehen, dass wir als Fachleute das Richtige tun“, wirbt der Forstamtschef um Vertrauen.

Allerdings: Wenn die abgesägten Stämme prächtigstes gesundes Holz aufweisen, wirft das schon Fragen auf, meint auch Lokalpolitiker Pazdzior. Adolphi kontert: „Natürlich fällen wir nicht nur kranke Bäume, denn das Qualitätsholz wird ja für die Verarbeitung zum Beispiel von Möbeln benötigt.“ Aber: Die Förster hätten sich bewusst für gut 100-jährige Buchen entschieden, deren Zustand laut Prognose in Zukunft schlechter werde: „Zudem geben wir mit der Fällung der großen Bäume anderen Raum und Licht, um nachzuwachsen und den Wald zu verjüngen.“

Hochwertiges Holz: Mit einem roten Strich sind die Bäume gekennzeichnet, die der Säge zum Opfer fallen. Quelle: Alexander Loew

Mit einem roten Strich sind die Buchen und Fichten markiert, die noch gerodet werden. Wurde dabei auch beachtet, ob für den Wald wichtige Tiere in ihren Kronen nisten? „Ja“, sagt Forstamtsleiter Adolphi: „Wir haben geschaut, wo eine Entnahme mit dem Ziel der Waldverjüngung am sinnvollsten ist. Wir haben geprüft, wo die Qualität des Holzes gut ist, aber gleichzeitig beachtet, wo die Bäume so hohen ästhetischen oder ökologischen Wert haben, dass wir sie nicht fällen – zum Beispiel wenn in den Kronen viele Vogelnester sind.“

Insgesamt knapp 100 Bäume fallen während der aktuellen Maßnahme der Säge zum Opfer im Küstenwald zwischen Zinnowitz und dem Nachbarort Zempin. Das seien insgesamt etwa 130 Festmeter Holz. „Wir haben 13 Jahre gewartet, bis wir wieder einen Eingriff in dieser Größenordnung vornehmen. Ich kann nur betonen, dass wir sehr behutsam vorgehen“, sagt Adolphi.

Beantragen muss seine Behörde die Maßnahme bei einer übergeordneten Stelle, wie der Landesforst oder dem Umweltministerium, übrigens nicht: „Das wäre nur der Fall, wenn wir einen Kahlschlag vornehmen würden“, erläutert der Chef-Förster.

Das ist kein Kahlschlag, aber das Ausmaß der Fällungen beunruhigt schon etliche Bürger. Quelle: Alexander Loew

Für Zinnowitz’ Bürgermeister Peter Usemann (parteilos) klingen Adolphis Ausführungen schlüssig: „Ich habe grundsätzlich Vertrauen, dass die Fachleute dort richtig entscheiden und handeln.“ Gerade in einem Seebad wie Zinnowitz, wo der Küstenwald auch für Urlauber große Bedeutung hat, sei das wichtig.

Was passiert mit den ausgefahrenen Waldwegen? Im Zuge der Baumfällungen im Küstenwald in Zinnowitz Richtung Zempin sind große Bereiche der beliebten Wege „ausgefahren worden“, weil die Forstarbeiter mit schwerer Technik das Holz bearbeiten und aus dem Wald transportieren. Was passiert nun mit den Wanderpfaden, die jetzt teilweise wüst aussehen? „Wir werden versuchen, nach Abschluss der Arbeiten alles wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen“, verspricht Forstamtsleiter Felix Adolphi. Dies sei nach Maßnahmen in den vergangenen Jahren auch stets gelungen.

Usemann hätte sich allerdings eine bessere Kommunikation gewünscht: „Es wäre schon schön, wenn man von der Forst im Vorfeld mehr Auskünfte zu den Arbeiten bekommt. Denn mich haben auch viele Bürger gefragt. Und da wir ja nicht der Eigentümer des Waldes sind, konnte ich zu Einzelheiten bislang wenig antworten.“

Adolphi kündigt an, dass die aktuellen Arbeiten noch den März über andauern. Danach soll, um die Tiere des Waldes zu schonen, erst mal Schluss sein. Allerdings werde die „Verjüngung des Bestandes“ hier im Februar und März 2022 fortgesetzt.

Von Alexander Loew