Nach der Aufregung um den Maden-Skandal in einem Zinnowitzer Restaurant: Chadi El-Mahmoud gewährt der OZ Einblick in das Allerheiligste seiner Casa Italiana in Zinnowitz auf Usedom – die Küche. Das Gesundheitsamt war jetzt zum dritten Mal innerhalb weniger Tage zur Kontrolle vor Ort.