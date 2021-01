Schweriner

Der „Schweriner Weg“ ist offenbar zurück. Im Umgang mit der rechtsextremen NPD hielten es die Fraktionen von SPD, CDU, Linken und Grünen bis 2016 mit der Strategie: Abwertung des politischen Gegners durch minimale Aufmerksamkeit. Jeweils nur ein Redner reagierte auf Anträge der Extremisten.

Am Donnerstag gab es das erstmals auch gegenüber der AfD, die an 150 Jahre Reichsgründung erinnerte.

AfD-Mann: So handelt nur ein „gestörtes Land“

„So begeht nur ein gestörtes Land den Tag seiner Geburt", urteilt Horst Förster (AfD) über Aussagen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass es kaum Anlass gebe, stolz auf das 1871 gegründete Deutsche Reich zu sein. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekommt ihr Fett weg. Wenige Minuten braucht Förster, um aufzuzeigen, welche Welten zwischen seiner und den anderen Parteien im Landtag liegen. Der Versailler Vertrag nach dem 1. Weltkrieg sei eine „größere Demütigung“ gewesen; die Begriffe Volk und Nation würden in der Gegenwart „zum Verdachtsfall“ erklärt. In Merkels Deutschland würde man eher der „Sendung mit der Maus“ gedenken als des Deutschen Reiches. Förster zitiert Stalin, erinnert an das „Europa der Vaterländer“ von Adenauer und de Gaulle. „Wir halten an der Nation fest und wollen sie nicht gegen das multikulturelle Gesellschaftsmodell eintauschen."

Betretenes Schweigen im Plenum. Peter Ritter (Linke) geht angriffslustig ans Podium. Er begrüßt Förster als „Sprecher der Arbeitsgruppe Reichsbürger in der AfD-Fraktion“, warnt vor einem „Rückfall in Nationalismus". Es gebe zweifellos auch Gutes aus dem Deutschen Reich: Wahlrecht, Renten- und Sozialversicherung. „Positiv und bewahrenswert“, so Ritter. Aber es habe eben auch Adolf Hitler, den Weg dorthin und das Schrecken mit den Nazis gegeben. Dies aber lasse die AfD bewusst aus. Seitenhieb: Dem Reich habe man bis heute die Impfpflicht zu verdanken – gegen die sich wiederum die AfD in Corona-Zeiten vehement sträubt.

SPD-Mann: „Einigkeit von drei demokratischen Parteien“

Das Besondere an Ritters Auftritt: Es bleibt die einzige Entgegnung. SPD und CDU schweigen. Ritter habe für alle gesprochen, so SPD-Mann Jochen Schulte. Vom „Schweriner Weg“ will er auf Nachfrage wenig wissen: „Es war vielmehr ein klares Signal zwischen drei konstruktiven demokratischen Fraktionen im Landtag, dass Einigkeit über die Bewertung des 150. Jahrestages der Deutschen Reichsgründung besteht.“

